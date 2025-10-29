Malas noticias para el FC Barcelona. Este miércoles se ha confirmado la lesión de Pedri, que fue expulsado en el Clásico. El jugador canario es el único jugador de la plantilla que supera los 1.000 minutos esta temporada porque lo ha jugado prácticamente todo, y saliendo en los 13 partidos oficiales como titular. Ahora parece que el cuerpo del mediocentro ha dicho basta.

A primera hora de la tarde el Barça ha emitido un comunicado explicando que el canario sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El anuncio llega después de que el internacional español no se ejercitara este miércoles y estuviera en el gimnasio. El comunicado médico oficial reza que "el tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión", pero desde su entorno no se dibuja su vuelta antes del parón de selecciones, fijado para el 15, 16 y 18 de noviembre.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 El jugador del primer equipo Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión. pic.twitter.com/b9jpYdUemH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 29, 2025

Recordemos que Pedri acabó exhausto el Clásico del pasado fin de semana disputado en el Santiago Bernabéu, y parece que esa fatiga le ha pasado factura y arrastra problemas musculares que le fuerzan a descansar. Incluso fue expulsado, por doble amarilla, por primera vez en su carrera profesional.

El internacional canario, de 22 años, deberá estar alejado de los terrenos de juego varias semanas por lo que Luis de la Fuente, que juega el próximo 15 de noviembre frente a Georgia y el 18 frente a Turquía tampoco podrá contar con el jugador culé.

Este es un nuevo varapalo para Hansi Flick que pierde a una pieza fundamental en su esquema. Pedri es el único azulgrana fijo en el doble pivote. El canario, que el curso pasado solo causó baja por una gripe estomacal, se perderá los compromisos contra el Elche y el Celta del torneo nacional regular y el cruce contra el Brujas de la máxima competición continental.

Con Hansi Flick a los mandos, Pedri tan solo se había perdido uno de los 73 partidos… Pero, en cuanto a la cuota de lesionados del FC Barcelona sigue ascendiendo ya que, de los lesionados Lewandowski, Raphinha, Olmo, Joan García, Christensen, Gavi y Ter Stegen, solo el polaco parece cerca de volver.