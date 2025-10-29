Vinícius pide perdón tras su enfado en el Clásico, pero no menciona a Xabi Alonso

El pasado domingo 26 de octubre, Real Madrid y FC Barcelona disputaron el primer clásico de la temporada en el Santiago Bernabéu. El encuentro terminó con victoria para los blancos, pero no estuvo exento de polémicas. Una de ellas, los aspavientos y el comportamiento de Vinícius cuando Xabi Alonso decidió sacarle del terreno de juego. Tres días más tarde, el brasileño se ha pronunciado sobre ello.

Vinícius Jr ha compartido un mensaje a través de su cuenta de X para lamentar lo sucedido: "Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente". Llama la atención que en esas líneas no haga referencia a Xabi Alonso.

El ‘7’ del conjunto madridista ha continuado explicando: "A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día".

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

Durante la rueda de prensa posterior al partido, Xabi Alonso restó importancia al momento y aseguró que hablaría con él: "No quiero perder el foco de lo importante. Son cosas que las hablaremos. Dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho". La leyenda del Real Madrid Toni Kroos también habló sobre lo sucedido: "A mí tampoco me gustó nunca que me sustituyeran. Pero para ser justos, nunca me he ido directamente al vestuario después", afirmó en su podcast.