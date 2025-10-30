Cada vez queda menos para el Mundial 2026 y el ambiente de fútbol se va notando en las calles. Todo aficionado sabe que un Mundial no solo son partidos, sino que alrededor se realizan diversas actividades que aportan color y entretenimiento para los fanáticos.

Las mascotas de los Mundiales son lo más buscadas desde que se presentan en sociedad. De hecho, Inglaterra 1966 con el León Willie fue el primer torneo en adoptar una mascota y, desde entonces, cada torneo tiene su mascota representativa del país anfitrión y para la cita de Estados Unidos-Canadá México 2026, la insignia serán tres animales: Maple, Zayu y Clutch.

Esta semana las mascotas del Mundial 2026 han llegado a Guadalajara (México) para promocionar la ciudad como una de las 16 sedes de la competición más importante del fútbol. Los personajes, que representan a los países anfitriones, se robaron las miradas en el centro histórico de Guadalajara, donde convivieron con aficionados, turistas y niños, acompañados por música de mariachi y ambiente festivo.

Durante su recorrido, Zayu (México), Clutch (EE. UU.) y Maple (Canadá) posaron junto a las mascotas de Chivas y Atlas, además de bailar al ritmo de "Guadalajara", uno de los himnos más emblemáticos del folclor mexicano. Horas antes, las mascotas visitaron el Estadio Guadalajara y el municipio de Zapopan, donde disputaron una 'cascarita' con el encargado del comité organizador de la sede, Juan José Frangie, con el balón oficial 'Trionda'.

Recordemos que Guadalajara es una de las 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán los 140 partidos del torneo que comenzará el 11 de junio. Además, el estadio Guadalajara será escenario de cuatro encuentros de la fase eliminatoria del Mundial correspondiente a los grupos A, K y H, entre ellos uno de la selección mexicana, el 18 de junio.

Una mascota por cada país organizador

Maple (Canadá): Un alce que simboliza la creatividad, la resiliencia y la identidad canadiense.

Zayu (México): Un jaguar cuyo nombre significa "unidad, fortaleza y alegría", simbolizando la biodiversidad y el patrimonio del país.

Clutch (Estados Unidos): Un águila calva conocida por su espíritu audaz, curiosidad y optimismo, que busca unir a la gente.

En la presentación de las mascotas de este Mundial 2026, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino explicó el porqué de este número: "Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del fútbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas".

Guadalajara, lista para su tercer Mundial

La ciudad tapatía será una de las sedes con mayor historia en el fútbol mundialista. Será la tercera ocasión que reciba partidos de la Copa del Mundo, tras hacerlo en 1970 y 1986, donde se vivieron encuentros históricos con figuras como Pelé y Zico.

En 2026, Guadalajara albergará cuatro partidos de la fase de grupos, incluyendo uno de la Selección Mexicana el 18 de junio, consolidando su papel como epicentro del fútbol mexicano y símbolo de hospitalidad.