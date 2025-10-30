Louzán resta importancia a la pelea Carvajal-Yamal: "Fue un momento caliente, no va a pasar más"

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), estuvo anoche en el encuentro de Copa del Rey entre el Yuncos y el Rayo Vallecano y, desde el estadio, atendió a la Cope para abordar las diferentes cuestiones de actualidad… El modelo de la Copa fue el primer escollo: "Aquí se disfruta más, este es el fútbol del pueblo. Me gusta estar cerca para ver qué se puede mejorar".

Louzán también se mojó sobre el tema del momento, la tangana que se formó en el Bernabéu tras el pitido final y el rifirrafe entre Lamine Yamal y Dani Carvajal. Según el presidente de la RFEF se debió solo a "un momento caliente en el partido. Era un partido de alto voltaje y yo creo que va a quedar ahí, no hay más porque son dos jugadores que necesitamos muchísimo, son dos referentes del fútbol español y mundial. Y nada, eso no va a pasar más".

Tras esto, aseguró que en la Federación están tranquilos y negó haber hablado con el seleccionador: "estoy mañana con él, pero no he podido hablar porque eso son las cosas del directo que pasan en un partido de LaLiga. Pero nosotros estamos preparando y él, en este caso su equipo, está preparando el partido primero de Georgia y después de Turquía" aludiendo a los próximos encuentros de la selección. Con estas palabras, Louzán resta importancia a la polémica con futuras convocatorias por este enfrentamiento entre culés y merengues: "Yo creo que cualquier polémica que pudo haber en ese sentido no está sustentada en nada, lo creo de verdad porque cuidamos mucho eso".

Opinión de Louzán sobre el partido de Miami

⁉️ ¿Cree Rafael Louzán que LaLiga debería seguir adelante con el partido en Miami? 🎙️ "Si LaLiga lo considera..." 🤔 "Hay que tener en cuenta muchos factores" 🤝 "Yo lo que haría es buscar el consenso de los clubes" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/bmDFRJfSuS — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 29, 2025

Sin duda, otro de los temas de actualidad en los últimos días ha sido la cancelación del partido que Villarreal y Barça iban a disputar en Miami. "Esta ocasión ya ha pasado y ¿ahora hay que trabajar en la siguiente? Pues probablemente. La RFEF ha hecho su papel y labor. Si LaLiga considera que hay que volverlo a intentar... Hay que tener muchos factores en cuenta: hay aficionados en los EEUU que pagan por ver el fútbol español", argumentó el presidente de la RFEF en la Cope.

Pero además, Louzán añadía un toque diferencial a sus palabras asegurando que él buscaría "el consenso con todos los clubes y respetar a la mayoría. Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde, pero si la mayoría no está de acuerdo no se jugará un partido fuera de España". Una postura muy diferente a la del presidente de LaLiga. Recordemos que Javier Tebas ya había anunciado en el país americano la celebración del Villarreal-Barcelona cuando de repente le abordaron los jugadores, que coordinados con el sindicato de futbolistas de la AFE, organizaron una protesta que dio la vuelta al mundo ante la falta de transparencia y claridad respecto a este tema.

¿Y la polémica de los horarios?

Louzán también tuvo que hablar sobre la polémica con LaLiga al agendar el encuentro de la jornada adelantada entre FC Barcelona y Atlético de Madrid el mismo día que la selección española femenina disputará la vuelta de la final de la Nations League frente a Alemania en el Metropolitano. No hay que pasar por alto que la RFEF había pedido que no se disputase ningún encuentro ese día para dar mayor visibilidad al decisivo partido de la 'roja'.

Según el presidente de la RFEF: "Hay que dar un margen de tiempo. Es una decisión, quiero entender, que LaLiga no sabía: primero, teníamos que clasificarnos para la final y, después, hay que ver el horario, creo que se está manejando el de las 19:00 horas. Pero tranquilos, que no llegue la sangre al río. Serán temas que hay que ver para que no haya confluencia de horarios. Ya he visto algunos comentarios en redes sociales en este sentido, pero lo valoraremos".