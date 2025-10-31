La retirada de Pedro, el jugador que cambió la España de 2010

La historia de Pedro Rodríguez con la Lazio entra en su capítulo final. A sus 38 años, el delantero canario ha confirmado que esta será su última temporada, cerrando así una etapa de cinco años marcada por la profesionalidad y el respeto. Tras el empate sin goles ante el Pisa, fue el propio jugador quien comunicó su decisión: "Siempre quiero ayudar al equipo. Seguramente este es mi último año en la Lazio, pero quiero dejar al equipo donde se merece, en Europa".

Recordemos que el canario lleva desde 2021 en el equipo cuando decidió cruzar de la acera del Estadio Olímpico para pasar de la Roma a la Lazio. Desde el minuto uno, Pedro se ganó el cariño del vestuario y la grada. Llegó después de conquistar la Conference League con los giallorossi y entendió de inmediato su rol en el equipo: aportar experiencia y energía desde el banquillo. Su actitud fue ejemplar, y su rendimiento, notable. La pasada temporada firmó 14 goles y cuatro asistencias, cifras que lo convirtieron en el veterano más productivo de las grandes ligas europeas.

Sin embargo, esta temporada no está teniendo grandes números… En los nueve primeros encuentros de este curso solo ha sumado una asistencia en 312 minutos, y su influencia en el juego ha disminuido. Pedro lo percibe con claridad: "Cada día que pasa, el retiro está más cerca. Quiero aprovechar cada entrenamiento". No confirmó su retirada inmediata, pero sí dejó claro que su ciclo en Roma toca a su fin.

Queda por resolver qué hará Pedro cuando se marche de la Lazio. Por el momento, el canario no descarta seguir jugando, aunque no tiene decidido dónde. Sobre la mesa asoman opciones como una última experiencia en la MLS o en Oriente Medio, continuar en el fútbol italiano, o incluso un regreso a España, menos probable por razones económicas.

¿Cómo ha sido su vida en Italia todo este tiempo? En estos cinco años como biancoceleste, Pedro ha disputado 185 partidos, con 34 goles y 18 asistencias, y ha contribuido a que la Lazio volviera a competir en Europa de forma regular. Si las lesiones lo respetan, superará los 200 encuentros antes de su despedida.

Discreto y competitivo, Pedro Rodríguez ha construido su legado lejos del ruido. Marcó en finales, apareció en noches decisivas y convirtió la eficacia silenciosa en su sello personal. Dejó de ser "Pedrito" hace tiempo. Hoy, en Roma, muchos ya le llaman "San Pedro". Y así, con la serenidad de quien ha dado todo, se dispone a decir adiós.