"Si no voy a un puticlub a la una de la mañana no firmo contratos": loca rueda de prensa de un técnico en Copa del Rey

Javier Prendes, entrenador del Puerto de Vega, compareció en la rueda de prensa posterior al partido contra el Celta de Vigo correspondiente a Copa del Rey y denunció la falta de meritocracia y de oportunidades en el fútbol. El técnico asturiano alabó la labor de Claudio Giráldez porque "viene del barro, es de los entrenadores que me gustan, de entrenar en ligas juveniles. De la nada".

Sin embargo, Prendes se mostró enfadado porque es una situación poco común: "En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios", afirmó. "Es lo que siento y lo que veo. Estamos en un país de democracia y se puede expresar, ¿no? ¿Cuánta gente vale la hostia y no tiene una oportunidad?", manifestó ante los medios de comunicación.

El entrenador fue tajante: "Si no voy a un puticlub a la una de la mañana no firmo contratos. Ahí sí tengo una oportunidad. A ver si tenéis cojones a meter esto". Además, reivindicó que "eso no pasa en Alemania o Inglaterra" y señaló las dificultades para ser entrenador: "Por mucho que haga hoy o ascienda al equipo, seguro que no me llama nadie. Cago en la madre que me parió. Así nos va. Proletariado, trabajadores".

🤯"Si no voy a un puticlub no firmo contratos" Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega, pasó de alabar a Giráldez y el partido de su equipo a criticar el sistema futbolístico en España Todos los resúmenes y análisis en #EstudioEstadio Copa#LaCopaRTVE #CopaDelRey pic.twitter.com/Q8jwpUDcVV — Teledeporte (@teledeporte) October 30, 2025

Un análisis más calmado

En lo que se refiere al partido, el Puerto de Vega perdió 0-2 ante el Celta de Vigo y Prendes aseguró que "el trabajo fue sensacional". Y se acordó del alcalde de Vigo en su reflexión: ¿Cuántas luces de Navidad va a poner Caballero en Vigo y cuántas personas trabajan allí? ¿Qué queremos? No hicimos el ridículo, lo hicimos francamente bien. El que diga que no que salga ahora de la sala de prensa".

El técnico hizo una comparativa para que todo el mundo entendiese el logro del equipo asturiano: "Siendo un bote de remos, competimos contra un transatlántico. Esto se va a ver cada 100 años, hicimos feliz a mucha gente". Asimismo, expuso que "el objetivo era no defraudar, que no nos metieran diez" y volvió a recalcar que hicieron feliz a mucha gente antes de dar por finalizada la intensa rueda de prensa.