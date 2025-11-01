Hampden Park, el primer estadio internacional de fútbol del mundo puede verse convertido en apartamentos o un aparcamiento si nadie hace nada… El motivo es que, pese a ser el "modelo" para los diferentes campos de fútbol desde que fue construido en 1873, actualmente es tan solo un club de bolos con dificultades económicas.

Además, Hampden Park es el estadio más antiguo de aquellos en los que juegan las selecciones nacionales desde que se inauguró en 1903. En estos más de 120 años de historia, esconde más de un secreto… Empezando por su nombre, algunos son realmente curiosos.

Lo primero que todo aficionado al fútbol debería saber es que el nombre de Hampden Park proviene de un político y soldado inglés que vivió a finales del siglo XVI y principios del XVII. Su nombre era John Hampden y formó parte de los Roundheads, el grupo que defendió la independencia del parlamento frente a la monarquía en Inglaterra. Con motivo de su gran actividad social y política, John fue detenido en 1642, uno de los hechos que terminaron desencadenando la guerra civil inglesa, que se alargó hasta 1688.

Además, este estadio será recordado por ser sede de Queens Park FC entre 1873 y 1883 y albergar las finales de la Copa de Escocia y los partidos internacionales de Escocia. Tan solo unos años después, el equipo se trasladó a un segundo estadio en 1903, con el mismo nombre. Este segundo Hampden Park sería el escenario, el 18 de mayo de 1960, de la mítica final de Copa de Europa en la que el Real Madrid conquistó su quinto trofeo tras golear 7-3 al Eintracht de Frankfurt. Años después, ya en 2021, Hampden Park dejó de ser la casa oficial del Queens Park FC.

Récord de aficionados hasta que llegó Maracaná

Además, durante 47 años, Hampden Park fue el estadio más grande del mundo hasta que en 1950 se construyó Maracaná. Pero el hecho de que el estadio brasileño le ganara no ha impedido al escocés registrar muchos récords de asistencia durante estos años. Por ejemplo, en 1937, se registraron 149.415 espectadores para un partido de selecciones entre Escocia e Inglaterra, récord que sigue vigente en Europa. Y, tan solo una semana después, la final de la Copa Escocesa congregó a 146.433 personas en Hampden, cifra récord para un partido de clubes en Europa. Luego, 23 años después, la ya mencionada final de Copa de Europa de 1960, acogió a 127.621 aficionados, siendo el mayor número de aficionados en una final de la Champions.

Historia española en Hampden Park

Si nos centramos en España, debemos considerar que Hampden ha albergado tres finales de la Copa de Europa, ganando dos de ellas el Real Madrid. La primera, en 1960 y la segunda en 2002 cuando los blancos ganaron al Leverkusen gracias a la volea de Zidane. Unos años antes, en 1976, el Saint-Étienne estuvo a punto de ser el primer equipo francés en ganar la Copa de Europa, pero perdió la final ante el Bayern. Desde entonces, los franceses aseguran que si Hampden hubiese tenido postes redondos, dos remates al palo del equipo galo hubieran acabado en gol. Hay que destacar que los postes de Hampden fueron cuadrados hasta 1987.

Recordemos también que, en la década de los 70, el Celtic de Glasgow utilizó este estadio para algunos de sus partidos de la Copa de Europa por la capacidad para albergar aficionados. Además, en 1962,la segunda edición de la Recopa iba a terminar formalmente en Hampden, escenario de la final entre el Atlético de Madrid y la Fiorentina, pero el partido acabó en empate (1-1) y se tuvo que jugar otro partido, que se disputó meses después en Alemania. Finalmente el Atlético terminó ganando aquella Recopa, por cierto (3-0 en el desempate). Años después, ya en 2007, dos equipos españoles –Espanyol y Sevilla– jugaron la final de la UEFA en Hampden.

Proteger la historia del fútbol

Por toda esta historia, es importante que los aficionados al fútbol hagan un alegato si no quieren que Hampden Park cierre para siempre y sea reemplazado por el uso comercial. De hecho, numerosos aficionados ya se han movilizado alegando que el sitio debería ser "celebrado y protegido". Por el momento parece que, si no hay compradores, el emplazamiento del estadio será devuelto a Land Property Glasgow, que gestiona terrenos para la autoridad local del Ayuntamiento de Glasgow.

Hace unos días, uno de los miembros del consejo de club de bolos, David Coutts, declaró a BBC Escocia su opinión sobre la situación actual de Hampden Park: "Hay una historia social allí, y una historia de clase trabajadora. Es en este sitio y en este campo donde se desarrolló el deporte más importante del mundo".

Además, hay que tener en cuenta que ya en 2021 se realizó una excavación en el lugar donde se encontraron restos del estadio de fútbol original. Unos restos que ahora los aficionados luchan por preservar. Por este motivo, Lindsay Hamilton, directora de una empresa de tours, lleva a sus clientes a recorrer los tres estadios de Hampden Park y asegura que los estadios de fútbol siguen utilizando el modelo original de Hampden Park hasta la fecha.

No hay que pasar por alto que Hampden Park es el estadio en el que se construyeron las primeras tribunas, baños y torniquetes, y fue el primer estadio de fútbol internacional construido específicamente para este fin. Pero no solo eso, sino que este estadio escocés fue el primer lugar donde se empezaron a utilizar los abonos de temporada, o libros de socios, como los llamaban entonces. La desgracia es que ahora mismo el club de bolos que lo utiliza está al borde de la quiebra… Eso, combinado con la falta de financiación, podría significar que en su lugar aparezca en un futuro próximo un bloque de pisos o un aparcamiento.