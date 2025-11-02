El espectacular gol del Inter que da la vuelta al mundo y recuerda al 'Mendietazo' del Camp Nou

Que bonita está la lucha por el Calcio esta temporada. Los seis primeros clasificados están separados por tan solo cinco puntos. El Nápoles es el actual líder con 22, segundo es el Inter con 21, tercero la Roma con 21 y un partido menos, cuarto el Milán con 18 y un partido menos, quinto la Juventus también con 18 y el Como de Cesc es sexto con 17.

Este domingo el Inter conseguía una valiosa victoria en el campo del Hellas Verona. 1-2 se imponía el equipo de Cristian Chivu en el descuento.

🤯🤯🤯 ¡TENEMOS UNO DE LOS GOLES DE LA TEMPORADA! ¡QUÉ BARBARIDAD, QUÉ ABSOLUTA OBRA DE ARTE! #SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/usyLZN2Sfu — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 2, 2025

Un partido que quedará en la retina de los aficionados al haber asistido a uno de los goles de la temporada. Trascurría el minuto 15 de partido. Con 0-0 en el marcador, el Inter saca un córner por medio de Hakan Çalhanoğlu quien ve solo en la frontal al polaco Piotr Zieliński que de primeras y con el interior marca un auténtico golazo que recuerda mucho al que en su día anotó Mendieta en el Camp Nou ante el F.C. Barcelona.

A pesar de que el Hellas Verona empató en el 40 de partido por medio de Santana, el equipo interista se llevó los tres puntos con un tanto en el descuento de Martin Frese.