Elías Querejeta: del césped de Atocha a la gran pantalla

Fue seguramente el productor más importante de la historia del cine español, una figura clave durante medio siglo, cuando aún existía industria fílmica, pero lo que tal vez no sepa todo el mundo es que en su juventud le dio patadas a un balón, llegando a jugar incluso profesionalmente en Primera División, en las filas de un histórico como la Real Sociedad, cuya portería, por cierto, había defendido unos años antes, recién finalizada la Guerra Civil, otra destacadísima personalidad de nuestra cultura, el escultor Eduardo Chillida. Estamos hablando de Elías Querejeta.

Elías Querejeta Gárate nació en la localidad guipuzcoana de Hernani el 27 de octubre de 1934, muy poco después de la intentona revolucionaria contra la legalidad de la Segunda República que tan sólo prosperó efímeramente en Asturias, prefigurando lo que iba a ocurrir año y pico más tarde en todo el país. Era hijo de Elías Querejeta Insausti, que sería un político franquista de cierto relieve, ostentando cargos como los de Jefe Provincial de FET y de las JONS de Guipúzcoa (1939-1941), Gobernador Civil de Murcia (1941-1943) y Procurador en Cortes (1943-1946). De modo que la camisa azul con el yugo y las fechas resultaba una prenda muy familiar en su casa.

En la Real Sociedad

Pero al pequeño Elías le gustaban más otras camisas, las de jugador de fútbol, que en esa época se llevaban con cuello y botones. Va a llamar la atención en edad juvenil, y con sólo 18 años debuta con la Real, en Primera División, el 5 de abril de 1953, en la jornada número 26 y ante el Sporting, entonces oficialmente Real Gijón (0-0), y en Atocha. Jugará sólo un encuentro más en esa temporada, y es cedido al Eibar, de Segunda, donde actúa como portero un hermano suyo, José María. Realizará estudios de Química y Derecho y va a retornar al conjunto txuri-urdin en el curso 55-56.

El entrenador, Salvador Artigas, contará más con él (8 partidos), pero en uno de ellos, disputado también en Atocha el 9 de octubre de 1955, y nada menos que frente al Real Madrid -campeón de Liga y que ese año conquistaría su primera Copa de Europa-, realizará la que sería la mejor jugada de su breve carrera deportiva, pues consigue el único gol del encuentro en el minuto 43, tras deshacerse de medio equipo rival, siendo felicitado por el propio Di Stéfano ("Vaya gol, pibe").

Querejeta era un delantero de banda derecha, de reducido formato pero hábil y buen regateador, que saltaba al campo generalmente luciendo a la espalda el dorsal 7 o el 8. Su temporada más brillante fue la 56-57: actuó en 21 partidos de Liga, consiguiendo cuatro goles. Luego su presencia en el equipo blanquiazul va a hacerse testimonial, hasta pasar al Deportivo Alavés en la 58-59, y colgar poco después las botas para irse a Madrid, a buscarse la vida en un terreno muy diferente al rectángulo de césped más menos embarrado por donde se movía habitualmente los domingos. Atrás quedaban 41 partidos y seis goles con la Real, en la máxima categoría del fútbol español.

Un productor de leyenda

En 1961, ya en la capital, funda su primera compañía productora, Laponia Films. Por esos años dirige junto a a su paisano y amigo Antonio Eceiza dos documentales: A través de San Sebastián (1960) y A través del fútbol (1962). Pero su leyenda comienza realmente en 1964, con la creación de la empresa que le catapultará a la gloria, Elías Querejeta P.C., Y el primer aldabonazo llegará al año siguiente con La Caza, que obtendrá el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlin, dirigida por el aragonés Carlos Saura. Querejeta va a formar su propio Dream Team, rodeándose de un selecto grupo de profesionales que se alineará en casi todas las películas que produzca en esos años del Tardofranquismo y la Transición, y en el que figuran, aparte de Saura, Primitivo Álvaro (Director de Producción), Pablo G. Del Amo (Montaje), Luis de Pablo (Música), y Luis Cuadrado y Teo Escamilla (Fotografía). Sin olvidarnos, por supuesto, de la actriz Geraldine Chaplin, la hija del genial cómico.

Se trataba, por lo general, de un cine críptico y hermético, lleno de claves, símbolos y alegorías para burlar a la Censura, que se consumía ávidamente en los círculos universitarios, intelectuales y de oposición al Régimen, y cosecharia numerosos galardones internacionales. Querejeta va a ser el responsable de títulos como Peppermint Frappé, Stress es tres tres, La madriguera, El Jardín de las delicias, Ana y los lobos, La prima Angélica, Cría cuervos, Elisa, vida mía, Con los ojos vendados, Mamá cumple cien años, Deprisa, deprisa y Dulces horas, que en 1981 marca el final de su muy fructífera colaboración con Carlos Saura. Pero también estará detrás de realizadores como Víctor Erice -El espíritu de la colmena, El Sur-, Jaime Chávarri -El desencanto-, Ricardo Franco -La familia de Pascual Duarte-, Manuel Gutiérrez Aragón, Montxo Armendáriz, Fernando León de Aranoa o Julio Medem, e incluso de su propia hija Gracia. Alrededor de 70 películas llevan su impronta, entre ellas muchas de gran relevancia artística e histórica, amén de una veintena de guiones, debutando como director -después de aquellos dos primerizos cortos documentales de inicios de los 60- ya con 75 años.

Pareja de Miss Universo

Al margen del fútbol y el cine, y descendiendo ya al terreno de lo personal, Elías Querejeta va a estar ligado sentimentalmente durante varios años a un personaje que puede considerarse carne de la Prensa del Corazón, la antigua reina de belleza, modelo y actriz Amparo Muñoz (Vélez-Málaga, Málaga, 21 de junio de 1954-Málaga, 27 de febrero de 2011). De humilde origen, Amparo Muñoz, había sido elegida Miss Universo en 1974, en Manila, y tras renunciar a su reinado, asqueada por la manipulación a la que era sometida por la organización del evento, inició una larga e irregular carrera cinematográfica, que arranca desde los prolegómenos del Destape hasta el año 2000, interviniendo en unas 40 películas, así como en varias series de televisión en calidad de artista invitada.

Muy joven aun, se casó con el cantautor y luego también actor Patxi Andión. Fue el suyo un matrimonio tormentoso, y la malagueña posteriormente entraría en la espiral autodestructiva del mundo de la droga, llegando incluso a comentarse que había contraído el SIDA, cosa que ella desmintió tajantemente. Al final su quebrantada salud -había sufrido incluso un tumor cerebral- se la llevó a la tumba con tan sólo 56 años. En cierta ocasión pronunció una frase que bien puede resumir su azarosa vida: "La belleza me abrió puertas, pero también me acercó al precipicio". Cayó definitivamente en él en febrero de 2011, y poco más de dos años después fue Elías Querejeta quien abandonó esta dimensión terrenal.

Ambas biografías -que discurrieron paralelas durante un tiempo- sirven perfectamente para ilustrar varios capítulos del último medio siglo largo de la historia de España.