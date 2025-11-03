La bronca de José Mourinho en el vestuario del Camp Nou: "Malditos bastardos! ¡No tenéis huevos!"

Es uno de los mejores entrenadores de la historia. Y su legado aún resuena. Hablamos de José Mourinho. En su día fue entrenador del Chelsea y su paso por el conjunto blue dejó huella en muchos de sus jugadores.

En el 2005, Mourinho visitó el Camp Nou en un partido de Champions League. La actitud de sus jugadores en aquel partido -perdió el Chelsea 2-1- no gustó nada al técnico portugués que entró completamente enfurecido en el vestuario.

Joe Cole, uno de los jugadores que formaban parte del plantel del Chelsea esa temporada, cuenta las duras palabras de Mou: "Vuestra primera gran prueba como equipo, y la habéis suspendido. Habéis ido al Camp Nou y os habéis escondido. Cobardes. ¡Cero valentía! . Destrozó a Petr Cech, a John Terry, a Frank Lampard... Les dijo que Eto’o y Deco los habían aniquilado.

José se desgañitaba como su estuviera auténticamente poseído: '¡Malditos bastardos! ¡No tenéis huevos!, dijo. Lo hizo con rabia, con desprecio, con decepción. Era como una sala llena de condenados a muerte esperando su turno. Yo pensaba: ‘Le está dando veinte segundos a cada uno. Verás cuando me toque a mí. Me van a tener que recoger del suelo’".

"Cuando llegó a mí y a Duffa (Damien Duff), nos dijo que habíamos jugado bien, que nos habíamos esforzado. Me sentí como un hombre con los ojos vendados frente a un pelotón de fusilamiento, salvado por un indulto de última hora".

"Nadie se atrevió siquiera a carraspear. José quería agresividad y presión, y la consiguió. Íbamos ganando 3-0 antes de que el Barça entrara en el partido. Sabía cuándo destrozarte y cuándo levantarte. Aquella noche, tras el pitido final, se acercó a mí, me abrazó y gritaba a los aficionados: ‘¡Joe Cole! ¡Ganamos gracias a él!’. Era su manera de decir que me había perdonado y yo sentí que lo había conseguido".

Joe Cole destaca que jamás olvidará aquella borna de José Mourinho al que siempre le estará agradecido: "Nos entrenaba como nadie. Todo era con balón y sin interrupciones. Te exigía pensar mientras jugabas. Físicamente era agotador, pero mentalmente te hacía más fuerte", finaliza.