El nuevo Santiago Bernabéu sigue sorprendiendo. Si su videomarcador 360 ya había elevado la experiencia visual a otro nivel, ahora se añade un nuevo componente sensorial que transforma cada partido en un espectáculo. Desde el Clásico contra el Barcelona, el estadio vibra de una forma especial cuando se anuncia la alineación del Real Madrid: un nuevo juego de luces acompaña la presentación en el marcador y, desde el duelo frente al Valencia, suena un tema inesperado por los altavoces del estadio.

El Bernabéu estrenó su nuevo "himno" con un guiño a la energía que caracteriza al equipo. "Enter Sandman", uno de los grandes éxitos de Metallica, resonó con fuerza mientras el speaker recitaba uno a uno los nombres de los titulares blancos. La elección, lejos de ser casual, refleja el carácter intenso y eléctrico del Real Madrid y conecta con el gusto personal de Xabi Alonso por el rock clásico y el toque "rock and roll" que intenta imprimir al juego.

El momento se convirtió en un ritual. Las luces bajaron, la música comenzó y los más de 80.000 espectadores respondieron al unísono coreando los nombres de los jugadores al compás de los acordes de Metallica. La escena, mitad concierto y mitad ceremonia futbolística, logró fusionar al público con el equipo en una atmósfera tan vibrante como inolvidable.

¿Por qué elegir Enter Sandman?

La canción tiene también una historia poderosa, de hecho, puede decirse que "Enter Sandman" es mucho más que un clásico del metal: en el fútbol universitario estadounidense se ha convertido en símbolo de identidad. Por ejemplo, en el Lane Stadium, casa de los Virginia Tech Hokies, suena antes de cada partido desde el año 2000. Una tradición que nació por accidente, cuando un miembro de la banda universitaria comenzó a saltar al ritmo del tema y el público lo imitó. Desde entonces, más de 65.000 aficionados repiten el ritual cada encuentro.

AC/DC y el Atlético de Madrid

Pero el Real Madrid no es el único equipo español que anima a la afición a base de rock. De hecho, el Atlético de Madrid también ha hecho del rock una seña de identidad. El Metropolitano sincroniza su espectáculo lumínico con guitarras eléctricas antes de cada partido, al ritmo de AC/DC. "Thunderstruck" y "Back in Black" acompañan la presentación del equipo rojiblanco, reforzando una conexión que va más allá del fútbol. En julio de 2025, la banda australiana devolvió el homenaje con dos conciertos consecutivos en el estadio, llenando el recinto con más de 50.000 personas en cada noche.