Saúl se sincera sobre su salida: "Fue como quiso el Atleti, no como yo quería, no pude negociar"

Saúl Ñíguez, jugador del Flamengo y ex del Atlético de Madrid, ha concedido una entrevista en exclusiva al programa El Club de Uría en la que ha repasado su aventura en tierras brasileñas y su periplo en el conjunto rojiblanco, donde se ha referido a diferentes episodios de su pasado.

En julio de 2025, el ilicitano emprendió una nueva aventura en Río de Janeiro al fichar por el Flamengo. El futbolista ha reconocido que "apenas tengo tiempo de salir a conocer la ciudad, no sé casi nada de Río de Janeiro porque hemos tenido siempre cosas que hacer, mucho trabajo mío, pero es verdad que poco a poco nos vamos adaptando".

Están siendo meses complicados, pero confía que las aguas volverán pronto a su cauce y todo irá bien: "Los primeros días en el hotel si pude ver el Cristo Redentor, pero me quedan muchas cosas por ver, ya iremos viendo, no tengo tiempo porque tuvimos que comprar una casa, estamos teniendo problemas pero pronto los vamos a solucionar y la adaptación va a ser buena, seguro".

Su primer título en Brasil

El próximo 29 de noviembre, Saúl podrá conseguir su primer título con el club brasileño ya que Flamengo jugará la final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras. El centrocampista ha señalado que "hay que darle valor a estar en una final de la Copa Libertadores. Ya fuimos unos privilegiados.. Ya me pasó en el Atleti, crees que llegas a una final y luego vendrá otra, porque parece fácil…Y no. No es tan fácil, no siempre se llega. Hay que disfrutar del momento".

Tudo bem por aqui. A gente se vê na finaaaaaal!!!! 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/nUVesxvr5l — Saúl (@saulniguez) October 30, 2025



Además, en caso de ganar la Copa Libertadores, Saúl sería el segundo español en conseguir el torneo, después de Pablo Marí. En la ida de las semifinales, no saltó al césped, pero en la vuelta tuvo la oportunidad de jugar 20 minutos y el equipo se clasificó: "Hay que disfrutar de esto, que hace cuatro meses estaba en mi casa y ahora puedo ser campeón de la Libertadores. Y si la ganamos podemos jugar un Mundialito de Clubes, que es increíble".

La figura del técnico

Su entrenador en Flamengo es Filipe Luis, con quien compartió vestuario en el Atlético de Madrid durante varias temporadas: "El otro día hablaba con Filipe Luis y le decía mira... Campeón Sub-17, Sub-20, ganas títulos, ahora la Copa Libertadores, consigues resultados, pero Filipe, es que hace un año ganaste todo y en sesenta partidos has perdido muy pocos, es que no es normal", ha reconocido Ñíguez.

El exrojiblanco ha continuado alabando la figura del brasileño y se ha puesto su propia meta en el mundo del fútbol: "No es normal todo lo que ha logrado Filipe en un tiempo récord y es increíble cómo lee los partidos y cómo los lleva. Entrenar a jugadores con los que has jugado no es fácil. El Cholo lo hizo, Luis Aragonés lo hizo y ahora lo está haciendo Filipe Luis. Es muy difícil y eso es increíble. A mi me gustaría algún día ser entrenador. Mira Torres, hizo el cursillo, se le metió el gusanillo y ahora es lo que es. El trabajo y el día a día hacen que funcionen".

El futuro del Atlético de Madrid

Saúl ha comentado junto a Rubén Uría la posible venta del equipo colchonero: "Lo que opino es que el club se va a vender, no creo que sea algo inmediato. Será una transición que igual tarda un par de años aunque se alcancen antes acuerdos o se cierren antes. Creo que Miguel Ángel Gil siempre ha querido dejar un legado muy grande, una Ciudad del Deporte, un estadio nuevo, un club que sigue creciendo. A la gente le gustará más o menos pero la gestión de Miguel Ángel ha sido buena".

Asimismo, ha apuntado la importancia de la identidad con el club que se ha conseguido dentro del vestuario, gracias en parte a la confianza en las categorías inferiores: "Hay que añadir también el sentido de pertenencia y no perderlo nunca, Barrios, Koke, gente de la cantera... Que eso no se pierda nunca, porque si se pierde el sentido de pertenencia, será malo. Pero está claro que el Atleti ha crecido mucho.

Marcharse lejos del Metropolitano

Respecto a su marcha del Atlético de Madrid se ha explicado de manera transparente: "Si el míster no quiere contar conmigo perfecto, nos sentamos y buscamos una solución. Yo no quiero ser un problema y no voy a estar donde no me quieren. Mi salida fue como quiso el Atlético de Madrid, no como Saúl quería. Yo no he podido negociar, me dijeron esto es así y punto, no pude hacer nada. Me he bajado el sueldo, he cobrado en pagaré, nunca he sido un problema. Si me dices ‘Saúl tienes que renunciar a todo el contrato, pues no va a ser así, hay que buscar una salida buena para todas las partes, pero yo nunca he sido un problema. Lo tengo claro’".

Para él, es importante ser recordado con respeto y cariño: "Al final la gente cuando yo me retire quiero ir al Metropolitano y que la gente del Atleti tenga una imagen fiel de como soy, de como fui como jugador y del comportamiento que haya tenido en el Atleti. Los enfrentamientos que haya tenido con el entrenador han sido cara a cara, frontales y con cariño por estar muchos años con el entrenador", ha dicho a Uría.

Y ha vuelto a recalcar el valor de club y la visión de familia: "Yo creo que a los jugadores que están muchos años en el Atleti hay que tratarles con cariño. Godín, Gabi Juanfran, se lo merecen. Y yo como aficionado quiero que les traten con un cariño especial. Y yo quiero eso, que a los jugadores que están mucho tiempo se les trate bien".

Baches por el camino

Sobre las críticas que recibió en las redes sociales, Saúl ha afirmado: "El jugador no solo piensa en él, también en su familia, mi padre antes leía, veía cosas negativas y le afectaba mucho. Yo pensé en quitarme las redes y listo, pero mi familia se sentía mal. Mi mujer muchas veces decía quiero contestar, déjame y yo le decía no te preocupes, no entres. Eso es lo más jodido. Otra cosa es en el cara a cara, la gente del Atleti me tiene mucho cariño y es muy agradecida. El problema son las redes, ahíto se suelta todo tipo de mierda".

Por otro lado, se ha mostrado reconocido con la afición colchonera: "Te tiran mierda hablando sin saber y sin fundamento y es una bomba, pero la gente en el día a día conmigo y a la cara tiene un comportamiento muy bueno. Sé que la gente me tiene cariño. Yo salía del Cerro del Espino y todos me mostraban cariño. Estoy eternamente agradecido a la afición del Atlético de Madrid", ha sostenido con Rubén Uría.

Un vínculo en el punto de mira

Sobre su relación con Diego Simeone: "La gente puede vender lo que quiera. No tenemos ninguna mala relación el Cholo y yo, tenemos una relación de mucho cariño y respeto, no somos amigos íntimos porque no lo somos, a lo mejor con otros tiene más cercanía, pero es una relación especial y los dos somos personas que vamos de cara. A veces puede haber choques, pero la relación es buena porque cuando nos sentamos a hablar, lo hemos hecho bien".

Posteriormente, el futbolista se ha desecho en halagos hacia su exentrenador: El Cholo tiene que tomar decisiones y yo aunque no las entienda, las tengo que aceptar y respetar. Le doy las gracias de darme la oportunidad de ganar, jugar y sumar títulos, todos los jugadores que pasan por el Cholo, Simeone les ha marcado. Si el día de mañana soy entrenador, tendré parte de cosas del Cholo".

Con la afición en el corazón

Por último, el ilicitano ha mandado un mensaje a los hinchas del Atleti: "De parte de Saúl jugador, gracias. Por hacerme sentir querido y por apoyarnos siempre. Es diferencial apoyar si quieres al Atleti. En las buenas y en las malas. Nunca nos han dejado caer. Parece una tontería que se diga lo del jugador número doce, pero jugar en casa con nuestra afición se nota una barbaridad. El otro equipo se caga y a nosotros nos da una energía brutal".

Además, Saúl ha resaltado esa pasión del público colchonero que no se encuentra en otros estadios: "El otro día jugamos la Libertadores había un ambiente brutal, petardos, fuegos artificiales…pero yo le decía a Lino mira, está muy bien, pero la magia de la afición del Atlético de Madrid y ese ambiente es brutal, es un plus. Que no se olviden los aficionados del Atleti. En las buenas y en las malas son diferenciales. Que los atléticos se impregnen de esa magia y sean partícipes".