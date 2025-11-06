El arbitraje español, retratado en Champions: el bochorno de Sánchez Martínez en el Marsella-Atalanta

Pasa en España y por supuesto pasa cuando sacas a los árbitros de nuestra Liga por Europa. Se lía. Sánchez Martínez fue el encargado de pitar el duelo Champions entre Marsella y Atalanta en Francia y fue el gran protagonista del encuentro... para mal.

Esta es la jugada que marcó el partido:

Lío en el Velodrome: - El balón toca en la mano de Ederson.

- La Atalanta sigue la contra.

- 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐫𝐝𝐳𝐢𝐜 𝐥𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐯𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐜𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚.

- Sánchez Martínez concede el gol.

Primero parece que pita y se asusta, por lo que no hace sonar su silbato. Sigue la jugada, gol y Martínez empieza a asustarse porque se le acercan los jugadores del Marsella para increparle. A partir de ahí, caos.

Como se puede ver en las imágenes la mano es clara y aunque involuntaria está dentro del área y hace que el balón se quede en poder visitante cuando quizá habría quedado dividido y con opciones locales de hacerse con él para marcar.

Finalmente el español resuelve la jugada concediendo gol al Atalanta, lo que hizo que el Velodrome de Marsella estallase en su contra. 0-1 final para los italianos con golazo de Samardzic.