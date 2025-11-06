¿El mejor gol de cabeza del año? Un remate imposible condena al Athletic

No pudo ser. El Athletic cayó en Inglaterra. El conjunto vasco ha perdido este miércoles por 2-0 en su visita al Newcastle United durante la jornada 4 de la liguilla en la Liga de Campeones. Los goles vinieron de cabeza y el primero de ellos fue descomunal.

Los bilbaínos pagaron sus desconexiones en defensa y a balón parado, contra un adversario en cuyas filas marcaron de cabeza Dan Burn y Joelinton.

Este fue el 1-0:

La pizarra del Newcastle castiga al Athletic Club. Dan Burn pone el 1-0 en St James Park. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/OZdZDczk39 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 5, 2025

Dan Burn mete un auténtico golazo con una rosca de cabeza pocas veces vista. En la imagen se ve un remate que parece plano, pero que finalmente hace una rosca imparable. ¿Ya tenemos el mejor gol de cabeza del año? Seguramente sí porque igualar algo así será muy complicado.

Este gol empezó a cavar la tumba futbolística del Athletic que solo suma tres puntos de 12 y está fuera incluso del Top 24.