España presenta su nueva piel para el Mundial 2026: "Resalta tu fervor por la selección"

La equipación de la selección española para disputar el Mundial 2026 ya es oficial. De la mano de Adidas, España estrenará la nueva indumentaria en el encuentro frente a Turquía el próximo 18 de noviembre en La Cartuja. El choque se corresponde a uno de los dos últimos que el conjunto de Luis de la Fuente deberá afrontar para certificar su presencia en la Copa del Mundo.

La camiseta tiene un acabado limpio con finas rayas verticales en amarillo sobre una base roja. Inspirado en la bandera y el escudo nacional y con la palabra ‘España’ escrita en la parte trasera del cuello. "El diseño representa un estilo de juego libre y nuevas perspectivas del fútbol, buscando conectar a todas las generaciones de aficionados en la antesala del torneo más grande de la historia", explicó la RFEF en su página web.

Como novedad, se han incorporado tejidos elásticos mecánicos 3D con tecnología CLIMACOOL+ de Adidas, que absorben el sudor de manera más rápida y mantienen a los jugadores secos por más tiempo. Se trata de "una prenda que celebra el vibrante espíritu del fútbol español" y cuyos "emblemas de Adidas y escudo nacional resaltan tu fervor por la selección española", aseguran desde la Federación.

Lucir los colores de España

La nueva indumentaria está a la venta en la página oficial de la Federación y se puede adquirir desde 100 euros, a los que se añaden 25 si se quiere incluir el nombre de un jugador o jugadora y 30 euros en el caso de que se quiera personalizar. En el caso de la camiseta de mujer, existen dos modelos, uno de ellos es un top, "una pieza que fusiona la tradición del fútbol español con la innovación moderna", según detallan.

🚨 ¡¡𝗬𝗔 𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔!! La nueva piel de la @SEFutbol de la que todo el mundo habla puede ser tuya con un par de clicks. 🎁 Pincha en este enlace, visita la tienda oficial de la @rfef y hazte con la tuya: https://t.co/f7GTL9ivQI #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/1cjeip1eLX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2025

Para los niños, el conjunto que incluye camiseta, pantalones y medias se sitúa en un precio de 110 euros y tiene la posibilidad de personalizar con el mismo coste que la camiseta de adulto. Los envíos se realizan en 24 o 48 horas si son productos sin personalización, sin embargo, el plazo se alarga a cinco días hábiles para pedidos personalizados.