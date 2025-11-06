Tras las derrotas, muchas voces aparecen para hablar o, en este caso, criticar a los derrotados. Pasó tras el 5-2 del Atlético de Madrid al Real Madrid en el derbi madrileño y ha pasado ahora tras la derrota por 1-0 en Anfield ante el Liverpool.

Julen Guerrero, ex del Athletic y leyenda del conjunto de San Mamés, ha hablado de Xabi Alonso y directamente le ha acusado de no ser valiente y perder identidad con el Real Madrid.

"Xabi Alonso no le ha dado continuidad a esa valentía que tuvo en el Mundialito donde sí se veía una idea de juego. No está siendo valiente con lo que es su idea; veo un retroceso a pesar de los buenos resultados", dijo Julen en Onda Cero.

El ex del Athletic va más allá y habla de pérdida de identidad: "Xabi tiene calidad y visión, pero parece que ha priorizado el resultado sobre la identidad".

Hay que recordar que el Real Madrid solo ha perdido dos partidos esta temporada y los dos han sido fuera de casa ante Atlético y Liverpool. El resto lo ha ganado todo, incluyendo el Clásico ante el Barcelona. Eso sí, eso fue en el Santiago Bernabéu.