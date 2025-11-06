Menú

Julen Guerrero acusa a Xabi Alonso de no ser valiente con el Real Madrid

Julen Guerrero, ex del Athletic, cree que Xabi Alonso no está siendo él mismo en Madrid.

Tras las derrotas, muchas voces aparecen para hablar o, en este caso, criticar a los derrotados. Pasó tras el 5-2 del Atlético de Madrid al Real Madrid en el derbi madrileño y ha pasado ahora tras la derrota por 1-0 en Anfield ante el Liverpool.

Julen Guerrero, ex del Athletic y leyenda del conjunto de San Mamés, ha hablado de Xabi Alonso y directamente le ha acusado de no ser valiente y perder identidad con el Real Madrid.

"Xabi Alonso no le ha dado continuidad a esa valentía que tuvo en el Mundialito donde sí se veía una idea de juego. No está siendo valiente con lo que es su idea; veo un retroceso a pesar de los buenos resultados", dijo Julen en Onda Cero.

El ex del Athletic va más allá y habla de pérdida de identidad: "Xabi tiene calidad y visión, pero parece que ha priorizado el resultado sobre la identidad".

Hay que recordar que el Real Madrid solo ha perdido dos partidos esta temporada y los dos han sido fuera de casa ante Atlético y Liverpool. El resto lo ha ganado todo, incluyendo el Clásico ante el Barcelona. Eso sí, eso fue en el Santiago Bernabéu.

