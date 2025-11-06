Si esto lo hace Vinícius... Lamine Yamal se burla de la grada del Brujas con un beso

No importa el jugador que sea porque un gesto de burla es un gesto de burla. Lamine Yamal ha protagonizado un momento en la Champions que vuelve a dejar titulares que poco tienen que ver con su fútbol. Aunque marcó en Brujas, Lamine acabó dedicándole un beso a la afición del Brujas cuando les anularon el que hubiese sido el 4-3 de la victoria.

Esta es la imagen:

🔥 El colegiado anula el cuarto gol al Brujas... Y mirada a la grada, con beso, de Lamine Yamal.#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/ZfruTMwbb8 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 5, 2025

Lamine Yamal se gira hacia el público les hace un gesto de "ven" y luego les manda un beso. Un gesto lamentable que podría haber provocado un problema con la grada de Brujas.

Ya en rueda de prensa, Lamine dijo lo siguiente sobre los pitos: "Creo que no es casualidad si te pitan. Si me pitan es porque saben que hago bien mi trabajo en el campo. No me preocupo por eso".