Íñigo Pérez no aparece en rueda de prensa tras su bronca con Balliu

El Rayo Vallecano se enfrentó al Lech Poznan y consiguió su segunda victoria en Conference League después de remontar un 0-2 en el minuto 94. El encuentro ya planteó problemas mucho antes del comienzo debido al comportamiento de la afición polaca, que generó enfrentamientos y una alta tensión.

Esa tensión también se trasladó al terreno de juego. Íñigo Pérez decidió mover fichas en el minuto 55, cuando el marcador continuaba 0-2, realizando un cuádruple cambio. Uno de los elegidos para abandonar el terreno de juego fue Iván Balliu, una acción que no pareció sentar bien al lateral.

Los cámaras de Movistar+ captaron el momento en el que técnico navarro y Balliu mantenían una tensa conversación en el banquillo. El entrenador, con el rostro muy serio y las manos en los bolsillos, parecía recriminarle algo al futbolista catalán, que escuchaba visiblemente molesto.

👀 La discusión entre Iñigo Pérez e Iván Balliu tras el cambio del jugador.#LaCasaDelFútbol #UECL pic.twitter.com/zRGKd3HEhp — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 6, 2025

La polémica se acrecentó cuando Íñigo no compareció en la rueda de prensa posterior al partido. David Cobeño, director deportivo del Rayo, explicó que se debía a una indisposición, hecho que remitieron a la UEFA: "Iñigo se ha debido de encontrar mal y se ha ido. No sé muy bien lo que ha pasado, pero se encontraba mal. Ha sido todo muy rápido".

Las explicaciones

Algunos jugadores como Pedro Díaz y Ratiu comentaron lo sucedido durante el cambio y la no comparecencia. El centrocampista aseguró que "son cosas que pasan en el vestuario" y apuntó que "Íñigo es una persona que tiene las emociones a flor de piel. Unas veces se va el último y otras, el primero".

Por su parte, el futbolista rumano, quien fue el recambio de Balliu, afirmó que la plantilla se había reunido en el vestuario para hablar: "Hemos celebrado, nos hemos reunido y ya está. Cosas del fútbol". Posteriormente en El Larguero, admitió que no debía haberse hecho público lo de la reunión y "no hay que darle más vueltas". Ninguno de los dos hizo alusión a la indisposición del técnico rayista.