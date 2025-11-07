Menú

Íñigo Pérez no aparece en rueda de prensa tras su bronca con Balliu

Ambos mantuvieron un tenso momento después de la decisión de cambiar al lateral y Ratiu admitió que la plantilla se había reunido para tratar el tema.

El entrenador del Rayo Vallecano Íñigo Pérez durante el partido de Conference League | EFE

El Rayo Vallecano se enfrentó al Lech Poznan y consiguió su segunda victoria en Conference League después de remontar un 0-2 en el minuto 94. El encuentro ya planteó problemas mucho antes del comienzo debido al comportamiento de la afición polaca, que generó enfrentamientos y una alta tensión.

Esa tensión también se trasladó al terreno de juego. Íñigo Pérez decidió mover fichas en el minuto 55, cuando el marcador continuaba 0-2, realizando un cuádruple cambio. Uno de los elegidos para abandonar el terreno de juego fue Iván Balliu, una acción que no pareció sentar bien al lateral.

Los cámaras de Movistar+ captaron el momento en el que técnico navarro y Balliu mantenían una tensa conversación en el banquillo. El entrenador, con el rostro muy serio y las manos en los bolsillos, parecía recriminarle algo al futbolista catalán, que escuchaba visiblemente molesto.

La polémica se acrecentó cuando Íñigo no compareció en la rueda de prensa posterior al partido. David Cobeño, director deportivo del Rayo, explicó que se debía a una indisposición, hecho que remitieron a la UEFA: "Iñigo se ha debido de encontrar mal y se ha ido. No sé muy bien lo que ha pasado, pero se encontraba mal. Ha sido todo muy rápido".

Las explicaciones

Algunos jugadores como Pedro Díaz y Ratiu comentaron lo sucedido durante el cambio y la no comparecencia. El centrocampista aseguró que "son cosas que pasan en el vestuario" y apuntó que "Íñigo es una persona que tiene las emociones a flor de piel. Unas veces se va el último y otras, el primero".

Por su parte, el futbolista rumano, quien fue el recambio de Balliu, afirmó que la plantilla se había reunido en el vestuario para hablar: "Hemos celebrado, nos hemos reunido y ya está. Cosas del fútbol". Posteriormente en El Larguero, admitió que no debía haberse hecho público lo de la reunión y "no hay que darle más vueltas". Ninguno de los dos hizo alusión a la indisposición del técnico rayista.

