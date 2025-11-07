El palo y la zanahoria de un reputado entrenador para reconducir a Lamine Yamal

Paco Jémez, destituido hace unas semanas como técnico de la UD Ibiza, explicó cómo se debería tratar todo el tema mediático que rodea a Lamine Yamal y qué considera necesario para que el joven futbolista aprenda a manejar las distintas situaciones que se le van presentando.

En declaraciones a Radio MARCA , el técnico analizó la presión a la que están sometidos los futbolistas de grandes clubes en los que se mueve mucho alrededor de ellos: "Los jugadores del Madrid y del Barça están expuestos a una repercusión enorme. Cualquier cosa que hagan se sobredimensiona y eso es una injusticia, pero deben darse cuenta de que eso es así".

En esos casos, "ellos tienen que ir con pies de plomos, aunque es una pena porque hablamos de sus momentos de relax. Desgraciadamente hoy en día con las redes sociales esto funciona de esa manera", volvió a insistir Paco Jémez durante la entrevista.

Lo que siempre funciona bien

El canario tuvo clara su manera de actuar en el caso que fuera él quien tratara directamente con Lamine Yamal: "Siempre elijo la vía buena. Hablar, explicar, acompañar. Si el jugador responde, vas con él a muerte. Si no, ya irá la vía dura. Pero lo primero es ayudarle".

En cambio, en su conversación con Radio MARCA también señaló una medida que viene "fenomenal siempre": "Una buena colleja a tiempo". Y quiso apuntar que lo que le falta al joven culé es "tiempo" porque "es muy inteligente dentro del campo y lo será también fuera".

Según Paco Jémez, es importante el compendio de toda la gente que rodea a un jugador de manera que le hagan ver la realidad y donde está para tomar las decisiones más adecuadas, "sobre todo en lo extradeportivo": "El futbolista necesita alguien que le diga cuando se equivoca y cuando va por buen camino. Todos hemos metido la pata y nos hemos salido del tiesto alguna vez, imagínate con 17 años", concluyó.