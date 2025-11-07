¿Mejor que el Bernabéu o el Metropolitano?: así es el túnel de vestuarios del nuevo Camp Nou

El 7 de noviembre de 2025 quedará marcado en la memoria de la afición del Barcelona como el día que se pudo volver al Camp Nou tras 893 días del último partido. Fue el 28 de mayo de 2023 con un 3-0 ante el Mallorca. Ahora el regreso ha tenido lugar en forma de entrenamiento con público.

"Bienvenidos de nuevo", rezaba el cartel a la entrada del recinto. Además, el Barcelona ha colgado varios vídeos en sus redes sociales para mostrar el potencial del estadio.

Una de las imágenes es el túnel de vestuarios:

Le nouveau tunnel du Spotify Camp Nou. Il vous plaît ? 😍 pic.twitter.com/AFGIG3sVzs — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) November 7, 2025

Eso sí, el regreso no fue completo: el aforo se ha limitado a 23.000 espectadores, correspondientes a la fase 1A del estadio, que incluye la tribuna y el Gol Sur. Joan Laporta, presidente del club, también ha tomado la palabra.

🥹 LAPORTA desvela que se ha EMOCIONADO con el regreso al CAMP NOU: 😮 "Piel de gallina, lágrimas de emoción..." pic.twitter.com/EGOM1H0ZHd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 7, 2025

Los jugadores aprovecharon para dar un par de vueltas al campo, calentar y saludar a los aficionados que habían regresado a su estadio.