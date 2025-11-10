Apollo no quiere pasos atrás: Julián Álvarez es la estrella absoluta del Atlético de Madrid

Ya es oficial: Apollo es el nuevo dueño del Atlético de Madrid. Como ya adelantamos en Libertad Digital, el acuerdo lleva tiempo cerrado y era cuestión de tiempo anunciarlo. Lo han hecho hoy 10 de noviembre con un comunicado.

Aparte de esto, lo que puede adelantar Libertad Digital es que el grupo Apollo no quiere pasos atrás ni a nivel institucional ni a nivel deportivo. Eso implica que Julián Álvarez es y siga siendo la estrella del Atlético de Madrid. El grupo Apollo marca como punto clave que la estrella del proyecto siga vistiendo la rojiblanca en los próximos años.

Además, Julián y su entorno, familia y representante, ya sabían todo lo relacionado con la venta del club y están encantados con el proyecto que llevará a cabo Apollo. A su vez, el fondo de inversión americano no tiene ninguna intención de vender a Julián y se remitirán a la cláusula de 500 millones de euros que tiene el argentino con el club del Metropolitano. De hecho no se descarta una mejora de contrato, algo que se lleva tratando varias semanas.

Por otro lado, Mateu Alemany firmó sabiendo la compra del club por parte de Apollo, sabe que dispondrán de presupuesto para hacer una importante inversión en verano de 2026 y por supuesto el objetivo es rodear a Julián para que el Atlético pueda optar a competir por todas las competiciones.

En resumen, Apollo llega para no dar pasos atrás y consideran que sería un error arrancar su primera temporada en el Atlético vendiendo al que es su gran estrella, Julián Álvarez.