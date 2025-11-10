Cruz Azul confirmó las peores noticias tras su derrota frente a Pumas: el portero colombiano Kevin Mier sufrió una fractura de tibia tras una dura entrada del panameño Adalberto Carrasquilla. La lesión, ocurrida en los minutos finales del primer tiempo, pone en riesgo su participación en la Liguilla del Apertura 2025, la Copa Intercontinental de Catar e incluso el Mundial de 2026.

El incidente se produjo cuando Mier se preparaba para despejar un balón dentro del área. Carrasquilla, al intentar disputar la jugada, impactó con fuerza sobre la pierna del guardameta, provocándole una fractura visible en las imágenes de televisión. Tras esta acción el arquero tuvo que salir en camilla y entre gestos de dolor, mientras el cuerpo técnico y los jugadores exigían la expulsión del rival. Sin embargo, el árbitro Fernando Hernández solo mostró tarjeta amarilla al jugador de Pumas tras la revisión en el VAR, decisión que ha generado fuertes críticas.

🚨🏥 Kevin Mier sufrió fractura de tibia por la durísima entrada que recibió anoche en el partido entre Cruz Azul y Pumas por Liga MX 🇲🇽. Pronta recuperación para él 🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/7aPx87b5Jq — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 9, 2025

Los estudios médicos realizados este lunes han confirmado una fractura de tibia que mantendrá a Kevin Mier fuera de las canchas por al menos tres meses, lo que significa que no podrá disputar la Liguilla ni la Copa Intercontinental de Catar 2025, donde Cruz Azul debutará el 10 de diciembre ante el campeón de la Copa Libertadores. El portero suplente Andrés Gudiño asumirá la titularidad bajo el arco del equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

No hay que pasar por alto que la lesión del guardameta llega en el peor momento para el conjunto cementero, que además de perder el liderato general en la última jornada, se queda sin su portero titular para la fase decisiva del torneo. Además, como consecuencia de esta lesión, desde la directiva no descartan solicitar la inhabilitación de Carrasquilla, argumentando que la jugada fue temeraria y negligente.

Preocupación en Colombia por el Mundial 2026

Aunque Mier no es el titular indiscutible en la Selección de Colombia, es un habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo. Por ello, su lesión preocupa a la Federación Colombiana, ya que podría afectar su preparación de cara al Mundial 2026, donde estaba considerado entre las opciones para la portería.

Si bien es cierto que, a falta de poco más de seis meses para la cita mundialista, el tiempo de recuperación juega a su favor, los especialistas advierten que una fractura de este tipo podría requerir rehabilitación prolongada. Por ahora, el jugador no ha hecho declaraciones públicas, aunque se espera que lo haga una vez superada la cirugía y los primeros días de recuperación.

Críticas al arbitraje y posible sanción

La decisión del cuerpo arbitral, encabezado por Fernando Hernández y con César Ramos en el VAR, ha sido duramente cuestionada por aficionados y analistas. Pese a la gravedad de la acción y a que Mier no pudo continuar, la jugada se sancionó solo con tarjeta amarilla. Se espera que la Comisión de Arbitraje analice el caso y determine si ambos silbantes serán sancionados.

El infortunio de Mier deja a Cruz Azul sin uno de sus pilares defensivos y abre un debate sobre la protección a los porteros en el fútbol mexicano. La afición celeste, mientras tanto, se ha volcado en redes sociales con mensajes de apoyo al guardameta colombiano, quien encara uno de los retos más duros de su carrera.