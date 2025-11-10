Otro lío más: Vinícius cree que la afición del Rayo fue a verle a él y no a su equipo

El Real Madrid salió de Vallecas con un empate sin goles frente al Rayo (0-0) y suma el que es su tercer tropiezo de toda la temporada y el segundo consecutivo tras caer en Anfield ante el Liverpool. El otro fue el 5-2 del derbi en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

El equipo de Xabi Alonso sigue sin dar su mejor versión fuera de casa y Vinícius tampoco estuvo acertado. De hecho hoy lunes es más noticia por encararse de nuevo con la grada que por su fútbol. Ayer domingo en Vallecas dejó una frase sorprendente y sinceramente totalmente incomprensible.

Esta es la imagen:

"𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐦𝐞...".

Vinicius, a la grada de Vallecas.#DeportePlus pic.twitter.com/ILMtKQa50C — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 9, 2025

En las imágenes de Movistar se puede ver a Vinícius intentado reírse de los aficionados del Rayo Vallecano diciéndoles que habían pagado por ir a verle a él.

Hay que recordar que al menos en territorio español los equipos tienen los denominados socios abonados que pagar por ver a su equipo durante todo el año. Ese abono les permite ir a todos los partidos de su equipo en casa y eso no es diferente en el Rayo ni por supuesto en el Real Madrid. Vinícius no parecía saberlo en Vallecas.

La cosa no quedó ahí y Vinícius se enfadó también con Courtois por sacar en largo:

"¡NO! ¡Juega car***!" 🤬 A Vinicius no le gustó que el Real Madrid tuviera que salir jugando en largo en Vallecas #ElPost pic.twitter.com/VWu1SFXyhJ — DAZN España (@DAZN_ES) November 9, 2025

Xabi Alonso no estará nada contento con el empate y tampoco con este tipo de reacciones de Vinícius.