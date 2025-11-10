Ha sido incluso antes de lo previsto, que era verano de 2026, pero ya es oficial: Apollo es el nuevo dueño del Atlético de Madrid. Como ya adelantamos en Libertad Digital, el acuerdo lleva tiempo cerrado y era cuestión de tiempo anunciarlo.

No hay acelerón, Apollo ya está en la meta para comprar el Atlético y quiere anunciarlo en 2026 El fondo americano de inversión Apollo quiere anunciar que compra el Atlético el próximo veranohttps://t.co/nKx9scUnzE a través de @libertaddigital — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) September 19, 2025

La información que publicamos en Libertad Digital en el mes de septiembre adelantaba que ambas partes ya estaban de acuerdo para cambiar el dueño del club y que no había ningún acelerón ya que Apollo estaba en la meta para comprar el Atlético desde hace tiempo. El fondo americano de inversión Apollo quería anunciar que compra el Atlético el próximo verano, pero se han adelantado.

Este es el comunicado del Atlético:

El Atlético de Madrid y sus principales accionistas —Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management— han alcanzado un acuerdo para que Apollo Sports Capital ("ASC"), compañía global de inversión en deporte de Apollo (NYSE: APO), se convierta en el accionista mayoritario de nuestro club. Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo. Bajo su dirección durante las dos últimas décadas, el Atlético de Madrid se ha consolidado como uno de los clubes de fútbol más exitosos y reconocidos de Europa, logrando éxitos deportivos continuados, expandiendo su marca en todo el mundo y reforzando su compromiso con la comunidad. La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo. Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad. Los accionistas tienen previsto aportar nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura. Entre ellos se encuentra el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano. El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria. Gracias a la amplia experiencia de Apollo en el sector del deporte, los medios y el entretenimiento, ASC aspira a crear un centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinar al servicio de los madrileños.

En el comunicado se deja claro, eso sí, que sin ser los dueños y accionista mayoritarios, Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo seguirán de momento como consejero delegado y presidente, respectivamente.

No se dan detalles de la inversión, por lo menos de momento, y tampoco cómo queda repartido el accionariado, pero la inversión será enorme y el Atlético de Madrid dará un cambio radical a su potencial económico. La compra será efectiva del todo en el primer trimestre de 2026. Ahí se aprobará y estará cerrada.