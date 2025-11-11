El calvario de Cazorla que casi le cuesta una pierna: gangrena, 11 operaciones y un injerto

Santi Cazorla está cerca de los 41 y, aunque está viviendo su sueño de jugar con el Real Oviedo en Primera División, no es una de sus mejores temporadas. Recordemos que, a nivel equipo, el cuadro carbayón es colista de LaLiga y relevó a Veljko Paunovic de su puesto hace un mes, pero tampoco le va mejor al centrocampista en lo personal...

El jugador asturiano arrancó la temporada con pocos minutos y no fue titular hasta el encuentro frente al FC Barcelona en la sexta jornada. Desde ese momento parece que su luz se ha apagado. Cazorla no pudo estar ante el Valencia y lleva cuatro partidos consecutivos fuera de la convocatoria debido a unas molestias en la rodilla. Tanto es así que no juega desde el pasado 4 de octubre, ante el Levante.

Todos estos problemas físicos, sumados a su edad y a haber cumplido ya su sueño, hacen que el asturiano comience a pensar en la retirada…"Es casi seguro que esta será mi última temporada", ha declarado el jugador en una entrevista con L'Équipe. "Quiero disfrutarla, saborear estos últimos momentos y cuidarme", añade, aunque posteriormente también deja abierta la puerta a una posible "extensión de contrato". Seguramente no dependa solo de él la decisión…

Pero lo que más ha llamado la atención es cómo ha relatado el jugador del Oviedo uno de los momentos más duros de su carrera, cuando estaba en el Arsenal. El asturiano recuerda que, en un partido de la selección frente a Chile en 2013 se fracturó un hueso del pie, y ahí empezó su calvario: "fue entonces cuando empecé a recibir inyecciones de corticosteroides para aliviar el dolor. Con el tiempo, se volvió insoportable. Prácticamente jugaba llorando. Ya no lo disfrutaba. Cuando salí del campo ese día, le dije al médico: 'Se acabó, tenemos que encontrar una solución'".

Poco después, decidieron operarle y Arsene Wenger le llamó para anunciarle que renovarían su contrato. Pero los problemas llegaron en el postoperatorio: "tenía la piel muy dañada por tantas inyecciones. Estaba muerta y no cicatrizaba. Los problemas se fueron acumulando. Durante la operación, contraje una infección bacteriana. Ahí empezó el calvario".

¿Qué ocurrió con ese pie? Cazorla cuenta que le operaron "todos los meses , once veces en total sin que nadie entendiera lo que ocurría. Cuando volví a España para una segunda opinión, tenía gangrena en el tendón de Aquiles en un tramo de 11 cm". Tan grave era la situación que, ya en Inglaterra le habían dicho que "corría el riesgo de perder la pierna, desde la rótula hacia abajo. Mi médico español me tranquilizó. Las pruebas demostraron que mi brazo izquierdo era el más adecuado para hacer un injerto. Ahí tenía el tatuaje de mi hija y ahora tengo la otra mitad en el pie", rememora.

Desde ese momento su carrera fue hacia arriba, llegando a ser internacional. ¿Cómo recuerda aquellos años el asturiano? "La vida me ha dado mucho. Tan solo jugar el Mundial de 2014 ya borra gran parte del sufrimiento. Fichar por el Arsenal también fue la mejor decisión de mi vida. Ahí fue donde más impacto tuve, donde me reconocieron. En España, si no estás en el Barça o el Real Madrid, es difícil tener el mismo prestigio". Veinte años después puede presumir de haber sido uno de los mejores jugadores de la Premier y de La Roja. Ahora, con 40 años, vislumbra una posible retirada con el objetivo de "disfrutar" de su sueño.