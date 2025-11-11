La Asociación de Árbitros defiende en un comunicado la "dignidad" del colectivo ante las palabras de Bordalás

Las declaraciones de José Bordalás sobre los árbitros al terminar el encuentro frente al Mallorca provocaron la reacción de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF). Desde el organismo se mostró su apoyo al colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea, a quien se refirió "indirectamente" el técnico azulón: "AESAF reitera su compromiso con la dignidad, integridad y salud mental del colectivo arbitral", se aseguró desde la asociación.

El alicantino indicó en la comparecencia de Son Moix que "algunos se ponen a lloriquear y a decir que tienen familia", haciendo alusión a la rueda de prensa que ofreció el colegiado vasco antes de la pasada final de la Copa del Rey entre Real Madrid y FC Barcelona.

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol recordó que su "misión" es la de "defender, acompañar y profesionalizar al colectivo arbitral en España, garantizando protección jurídica, bienestar, formación y representación institucional". Por este motivo recalcó que "la dignidad personal y profesional de los árbitros debe ser objeto de respeto por parte del entorno deportivo, mediático y social".

Asimismo, apuntó que "las referencias al ámbito personal, familiar o psicológico del colegiado trascienden la mera valoración del arbitraje y afectan al bienestar y la salud mental del profesional".

Una labor de protección

El organismo añadió que De Burgos Bengoetxea, es "afiliado" y cuenta con "el respaldo jurídico y psicológico que pone a disposición del colectivo", y dejó claro que no le corresponde "valorar decisiones técnicas o tácticas arbitrales". "Nuestra labor es proteger al trabajador-árbitro como persona, tanto dentro como fuera del terreno de juego", matizó.

Por último, la asociación explicó: "Desde AESAF reafirmamos nuestro compromiso con la protección integral del colectivo arbitral y la defensa de su dignidad, dentro y fuera del terreno de juego. AESAF hace un llamamiento al respeto mutuo entre todos los actores del fútbol: clubes, entrenadores, jugadores, árbitros y aficionados. El arbitraje es una pieza esencial del sistema deportivo y requiere un marco de respeto para garantizar su independencia e imparcialidad", subrayó. Y completó informando que se encuentra "en contacto con su afiliado y evaluando las medidas oportunas para reforzar el apoyo institucional y la sensibilización del entorno".