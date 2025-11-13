Adiós al 'Santiago': el Bernabéu estrena nombre y logo coincidiendo con el partido de la NFL

El Santiago Bernabéu acogerá entre el 14 y el 16 de noviembre varios eventos en relación a la NFL. El remodelado estadio será el escenario del desembarco de la liga profesional de fútbol americano y miles de personas podrán disfrutar del enfrentamiento entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins el próximo domingo.

El club ha aprovechado esta ocasión histórica para presentar su nueva propuesta de naming. Hasta el momento, el estadio recibía el nombre de Santiago Bernabéu en honor a su presidente, pero a partir de ahora solo conservará el apellido. Este rediseño consiste en un logo más modernista en el que se une la estructura del aspecto exterior con la reducción del nombre.

El nuevo logo del Bernabéu

La novedad se ha podido ver en un vídeo difundido a través de redes sociales para anunciar el partido de la NFL. Además, el club ha difundido otro cortometraje con momentos especiales vividos en el Santiago Bernabéu, desde finales hasta la presencia del Papa, pasando por conciertos. Lo que no se sabe todavía es si Florentino Pérez continuará usando el nombre completo durante sus discursos o también quedará reducido al nombre corto de Bernabéu.

Posterior a este evento, el estadio madridista acogerá la celebración del festival Mavidad, de temática navideña, durante la semana del 24 al 31 de diciembre y para el que ya se han vendido todas las entradas. Desde el club se seguirá trabajando por volver a albergar macroconciertos respetando los decibelios.