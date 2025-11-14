Francia cumplió con lo previsto y certificó su clasificación al Mundial de 2026 con una victoria contundente por 4-0 ante Ucrania, en un duelo en el que el equipo de Didier Deschamps dominó desde el inicio. Hay que destacar que el encuentro comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado del Bataclan, y tras él, el partido quedó en manos de la selección francesa.

Kylian Mbappé se convirtió en el protagonista del encuentro ya que, con sus dos tantos ante Ucrania, el francés alcanzó los 400 goles a los 26 años y 328 días. Marca que, según Opta, supera en juventud a Messi y Cristiano Ronaldo en ese registro. El francés suma 537 partidos entre Mónaco, PSG, Real Madrid y la selección francesa, y mantiene una racha de seis encuentros consecutivos marcando con los Bleus. Con sus dos tantos ante Ucrania, queda a tan solo dos de Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Francia y mantiene el objetivo de acercarse a los registros de Miroslav Klose en los Mundiales.

A lo largo de su historia como futbolista, Mbappé ha marcado 27 goles en 60 partidos con el Mónaco, 256 goles en 308 partidos con el PSG, 62 en 57 partidos con el Real Madrid y 55 en 94 encuentros con la selección francesa. Kylian alcanzó los 400 a sus 26 años y 328 días, siendo el más joven ya que Messi lo hizo con 27 años y 95 días y Cristiano Ronaldo, con 28 años y 335 días. Pero no solo a ellos sino que también supera a delanteros de la talla de Harry Kane (30 años y 274 días), Karim Benzema (34 años y 4 días) o Thierry Henry (36 años y 30 días).

El delantero ha restado importancia a esta cifra y mira de lejos a Cristiano, uno de sus ídolos. "400 no impresiona a la gente, si quieres estar en ese círculo que sorprende a la gente, tienes que marcar 400 más. ¿Los 1000 goles de Cristiano Ronaldo? Es irreal. Pero vamos a intentar lo irreal, hay que intentarlo, solo tenemos una carrera", comentó al final del partido.

KYLIAN ENCORE 🔥🔥

Doublé pour notre attaquant 😍 🇫🇷3-0🇺🇦 #FRAUKR pic.twitter.com/cH1goNPUEl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025

Durante el partido de anoche en París, la superioridad francesa era evidente: posesión, presión alta y un ritmo ofensivo que apenas permitió a Ucrania cruzar la línea del centro del campo. Esto hizo que Mbappé dispusiera de la ocasión más clara en el minuto 17, con un disparo ajustado que Trubin despejó con una mano salvadora. Puede decirse que el portero ucraniano fue el héroe de la primera parte… No solo por esa sino porque Trubin sostuvo el empate con otra parada decisiva a Barcola en el 41', desviando al palo un disparo directo a la escuadra. Al descanso, las estadísticas reflejaban el dominio insultante de Francia, pero también la resistencia del portero ucraniano.

La segunda mitad mantuvo la misma tendencia, aunque el partido vivió un momento tenso en el minuto 50, cuando Upamecano llegó tarde dentro del área y el árbitro revisó la acción en el monitor. No hubo penalti. Dos minutos más tarde, sí lo hubo en el área contraria: un pisotón sobre Olise dio a Mbappé la oportunidad de abrir el marcador, que transformó a lo 'panenka' para derribar por fin la muralla de Trubin. El 1-0 liberó a Francia, que continuó generando peligro y obligando al guardameta a multiplicarse nuevamente.

El segundo tanto llegó en el minuto 76 con una acción de calidad de Olise, que giró dentro del área y ajustó su disparo al poste. El golpe dejó sin respuesta a Ucrania. Mbappé encontró el 3-0 en el 83', aprovechando un rebote para firmar su gol número 400 como profesional. El 4-0 definitivo llegó en el 88', cuando el propio capitán filtró un pase que Ekitike transformó a un toque.