España baila con el balón: un golazo para soñar con el Mundial

En apenas unos toques, España se plantó en el área rival y Zubimendi no desaprovechó la ocasión.

España baila con el balón: un golazo para soñar con el Mundial | TVE

Primera parte de fantasía de la selección española en Georgia que abrió el camino de la goleada que ya nos mete de manera virtual en el Mundial de 2026. Georgia apenas pudo contener el fútbol de España y en los primeros 45 minutos los nuestros ya iban 0-3.

El primero llegó de penalti, pero el mejor gol inicial fue de combinación. Zubimendi remató una de las mejores jugadas del parón para colocar el 0-2.

Así fue el gol:

La jugada es una maravilla a nivel de toque y asociación. En apenas unos toques, España se plantó en el área rival y Zubimendi no desaprovechó la ocasión con una vaselina sobre el portero.

