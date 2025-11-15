Menú
Una victoria de oro (0-4): ¿Qué hecatombe histórica dejaría a España fuera del Mundial?

España sumó una nueva victoria y le vale perder por goleada en Sevilla ante Turquía para estar en el Mundial de este próximo verano.

Un victoria de oro: ¿Qué hecatombe histórica dejaría a España fuera del Mundial? | EFE

España ganó por goleada en Georgia y solo una hecatombe histórica le dejaría fuera del Mundial. De hecho nos vale perder y lo podríamos hacer con una goleada en contra contundente y aún así seguiríamos clasificados. ¿Qué hecatombe histórica dejaría a España fuera del Mundial? Perder 0-7 contra Turquía en la última jornada.

No parece ni mucho menos que España vaya a quedarse fuera del Mundial perdiendo 0-7 ante Turquía viendo la primera parte de fantasía de la selección española en Georgia. Los locales apenas pudieron contener el fútbol de España y en los primeros 45 minutos los nuestros ya iban 0-3.

El primero llegó de penalti con tanto de Oyarzabal, luego golazo de jugada de Zubimendi y después tanto a placer de Ferrán Torres.

Así fue el 0-2:

A partir de ahí dominio de España y otro gol. Oyarzabal se sigue gustando con la Selección y firmó su doblete particular de cabeza para el 0-4.

Georgia no pudo competir en ningún momento y sus intentos a la contra fueron inoperantes en todo momento. España sumó una nueva victoria y le vale perder por goleada en Sevilla ante Turquía para estar en el Mundial de este próximo verano.

