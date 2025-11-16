Menú
El himno de España resuena 'con el máximo respeto' en un Bernabéu a reventar por la NFL

Con el máximo respeto posible y sonando a todo volumen en el Bernabéu. Así se vivió el himno español.

Máximo respeto al himno español en la fiesta de la NFL en el Bernabéu | NFL

Como no podía ser de otra forma el Santiago Bernabéu vivió varios momentos vitales en el inicio del choque de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Uno de ellos fue el momento de los himnos. Primero el de los Estados Unidos.

Este fue el momento:

La vocalista Karina Pasian, afincada en Madrid, interpretó el himno nacional estadounidense en el primer partido de la NFL celebrado en España.

Y justo después el himno español con homenaje incluido a la UME y su trabajo tanto en la tragedia de la DANA de Valencia y los incendios del pasado verano.

Así sonó el himno de nuestro país:

Con el máximo respeto posible y sonando a todo volumen en el Bernabéu. Así se vivió el himno español con la presencia entre otros en el palco de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

