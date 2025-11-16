Menú
El vídeo que muestra la espectacular metamorfosis del Bernabéu para un partido de NFL

En el vídeo se puede ver una transformación día a día desde el último partido de Liga del Real Madrid al duelo de este domingo de NFL.

El Real Madrid presume de transformación: así cambió el Bernabéu para la NFL | Real Madrid

Impresionante. Así es ver el vídeo que ha preparado el Real Madrid sobre el cambio del Bernabéu para albergar el partido de NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

En el vídeo se puede ver una transformación día a día desde el último partido de Liga EA Sports del Real Madrid al duelo de este domingo de fútbol americano.

Esta es la imagen:

Se puede ver toda la instalación por debajo del césped del Bernabéu que se activa cuando se necesita para cambiar de evento. Se pasa de un partido de fútbol a uno de NFL, pero también a cualquier otro espectáculo o show que quiera el Real Madrid.

De momento esta instalación no se ha podido explotar del todo debido a la cancelación de los conciertos por el excesivo ruido, pero se espera que próximamente con una nueva reforma esto se solucione y se pueda explotar toda la fuerza del estadio madrileño.

