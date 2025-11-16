El vídeo que muestra la espectacular metamorfosis del Bernabéu para un partido de NFL

Impresionante. Así es ver el vídeo que ha preparado el Real Madrid sobre el cambio del Bernabéu para albergar el partido de NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

En el vídeo se puede ver una transformación día a día desde el último partido de Liga EA Sports del Real Madrid al duelo de este domingo de fútbol americano.

Esta es la imagen:

🤩 ¡El Bernabéu como nunca lo habías visto antes! pic.twitter.com/1biJTk9qrQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 16, 2025

Se puede ver toda la instalación por debajo del césped del Bernabéu que se activa cuando se necesita para cambiar de evento. Se pasa de un partido de fútbol a uno de NFL, pero también a cualquier otro espectáculo o show que quiera el Real Madrid.

De momento esta instalación no se ha podido explotar del todo debido a la cancelación de los conciertos por el excesivo ruido, pero se espera que próximamente con una nueva reforma esto se solucione y se pueda explotar toda la fuerza del estadio madrileño.