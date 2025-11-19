El colmo del surrealismo Laportiano: ¡Pidieron a Lewandowski que dejara de marcar goles!

El Barcelona de Joan Laporta es un auténtico meme fuera del campo. Todo lo que rodea al conjunto azulgrana es dantesco. A Laporta -cómo le gustan las propinillas de los traspasos en forma de comisiones- le ha salvado el increíble trabajo de Hansi Flick porque su gestión financiera es tétrica.

El último escándalo en saltar a la luz ha venido de Polonia. La publicación del libro 'Lewandowski: el verdadero', escrito por Sebastian Staszewski, está dando muchísimo que hablar. Uno de los capítulos más surrealistas es la petición del Barça para que el delantero polaco dejara de meter goles en las últimas jornadas de la Liga del 2022/23 para evitar pagar un bonus de 2,5 millones de euros al Bayern Múnich que tenía añadido en su contrato de traspaso si superaba la cifra de 25 goles aduciendo los problemas económicos que atravesaba la entidad barcelonista.

Según explica el libro, el Barça ya había conseguido el título de Liga con Xavi Hernández en el banquillo y el delantero había brillado especialmente en el campeonato. Pues bien, el bueno de Robert fue citado a los despachos tras un entrenamiento para mantener una charla con varios directivos, entre los que se encontraría Joan Laporta. Según explica Sraszewski, uno de los directivos le realizó una propuesta que le dejó completamente atónito: "'Robert, queremos que dejes de marcar goles en los últimos partidos'. El jugador lo miró con asombro. Si bien el título de campeón ya estaba decidido, al igual que el premio al mejor goleador, en más de una década jugando al más alto nivel, nadie le había pedido que dejara de anotar un gol en toda su carrera", explica.

Lewandowski se tomó en serio la petición y cerró el Pichichi de esa temporada sin anotar nigún tanto más en esos dos encuentros restantes. La biografía, que el propio Lewandowski ha autorizado al explicar que se está divirtiendo muchísimo leyéndola, explica muchísimos más detalles tanto personales como profesionales de la carrea del polaco.