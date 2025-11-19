El inaudito lapsus de Juan Carlos Rivero y el desprecio de Luis de la Fuente tras el empate

La selección española confirmó en La Cartuja su presencia en el Mundial de 2026 con un empate ante Turquía. Apenas habían transcurrido 15 minutos del comienzo cuando el narrador Juan Carlos Rivero protagonizó un lapsus con la figura de Luis de la Fuente. Las cámaras enfocaron al seleccionador nacional y Rivero afirmó: "Aplaude Iñaki Sáez".

El extécnico vasco al que se refería el comentarista estuvo un tiempo durante las categorías inferiores de España y dejó de dirigir a la absoluta en el año 2004. Durante cuatro años más se mantuvo al frente de la sub21. Antes de sus periplos en la selección, Iñaki Sáez estuvo en el banquillo de otros equipos como Athletic – club en el que también jugó –, UD Las Palmas y Albacete.

Sale Luis de la Fuente. Juan Carlos Rivero: "Aplaude Iñaki Sáez". pic.twitter.com/83nMmo0YXM — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 18, 2025

Su paso por las categorías inferiores del combinado nacional tuvo recompensas. Iñaki Sáez ganó el Mundial sub20 en Nigeria en 1999 y conquistó el Europeo sub21, el sub19 y la medalla de plata de los Juegos Olímpicos.

‘No saludo’ del seleccionador

Cerrando el paréntesis sobre Sáez, la atención volvió a situarse en el banquillo actual, donde Luis de la Fuente también fue protagonista al término del encuentro. Tras el pitido final, se acercó al linier para recriminarle algo sucedido en la última jugada del partido, en la que se anuló un gol a España que habría sido el de la victoria. El juez de línea le ofreció la mano, pero el de Haro evitó el estrechamiento.

Cabreo monumental de Luis de la Fuente. Le ha negado el saludo al linier. pic.twitter.com/vcbIVW3947 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 18, 2025

Después, de este 'no saludo', se produjo el abrazo entre el seleccionador español y su homónimo turco, Montella. En rueda de prensa, De la Fuente fue preguntado por la acción que captaron las cámaras y dio las explicaciones necesarias señalando que "no me he dado cuenta, estaba pendiente de los jugadores".