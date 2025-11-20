El Getafe se enfada porque Bordalás y Nyom no presentarán las Campanadas en TVE

Fue de broma, pero a veces las cosas empiezan así. Por un momento en Getafe se llegó a soñar con la pareja Nyom-Bordalás dando las Campanadas si finalmente en TVE se ofrecía la posibilidad de votar a los presentadores. Al final no ha sido así, pero esta curiosa pareja futbolística dio mucho que hablar en su momento.

Incluso el propio Bordalás, antes de la confirmación de RTVE, dio su opinión al respecto en zona mixta: "¿Presentar las campanadas con Nyom? Eso me han comentado, me ha hecho mucha gracia. No estaría nada mal, la verdad. Ahí lo dejo, sí, sí".

🗣️ "¿Presentar las campanadas con Nyom? No estaría nada mal" ¡OJO @La1_tve, QUE A BORDALÁS LE HA GUSTADO LA IDEA! 🤣🤣🤣🤣🤣#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/6c1DUVxLnC — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2025

El mensaje de RTVE fue el siguiente:

Andreu Buenafuente (@Buenafuente) y Sílvia Abril (@silviabril) presentarán las Campanadas 2026 en @RTVE✨ Y los cantantes NIA (@NiaCorreia) y st. Pedro las darán desde Canarias. https://t.co/KhEYWkzMsr 📸 Carlos Villarejo pic.twitter.com/VC9A3X1Adn — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 18, 2025

"Andreu Buenafuente (@Buenafuente) y Sílvia Abril (@silviabril) presentarán las Campanadas 2026 en @RTVE Y los cantantes NIA (@NiaCorreia) y st. Pedro las darán desde Canarias". Esa fue la confirmación de TVE sobre los presentadores. Al Getafe no le ha gustado la decisión y así ha respondido.

Este es el tuit del Getafe:

"El pueblo quiere a Romeo", dice la publicación azulona con una foto de Nyom en primer plano.