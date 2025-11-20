Giuliano revela cómo se ha convertido en el jugador más "pesado" de la liga española

Nadie se quiere medir a él porque no para de correr. De hecho, para muchos, la banda derecha del Atlético de Madrid con Marcos Llorente y Giuliano Simeone es la más pesada de toda la Primera División. Pues bien, si alguien quiere saber cómo Giuliano trabaja su cuerpo para jugar siempre a 100 por hora, el propio futbolista argentino ha dado la clave en una entrevista en Marca.

El jugador del Atlético de Madrid ha explicado cómo trabaja la velocidad, es decir, el punto desde el que saca el mayor partido a sus habilidades. El argentino destaca dos aspectos cruciales para poder repetir intensidades y presionar en todo momento a sus rivales.

"Bueno, trabajo mucho en la velocidad, en la técnica de carrera, siempre me ha gustado correr mucho desde chiquito y siempre me ha gustado entrenarlo," arrancó en su explicación el atacante del conjunto rojiblanco.

Giuliano especificó además lo que marca la diferencia a la hora de entrenar ese aspecto del juego: "Técnicamente, en la braceada y en todo lo que sea la explosividad en las piernas para poder correr lo más rápido posible y tener esa ventaja en el campo".

Por otro lado, Diego Simeone destaca que, aparte de la fe, hay mucho entrenamiento para poder ser uno de los jugadores más pesados, si no el que más, de la liga española: "Creo que todos los jugadores tenemos tanto virtudes como defectos. Los mejores del mundo son los que explotan sus virtudes y ocultan sus defectos, pensando y mejorando. Y de ahí creo que Giuliano tiene que seguir mejorando para elevar su nivel y ser mejor jugador".