Adiós a los estadios "nave espacial": el modelo del Birmingham City que reivindica el ladrillo

En una época en la que los estadios de fútbol son casi todos iguales o incluso se alejan de la idea tradicional de recinto futbolístico, el Birmingham City inglés ha hecho público el diseño del que será su próximo estadio y el mismo tendrá unos claros guiños a la ciudad.

Este es el modelo anunciado por el propio club inglés:

Our new stadium. A statement of intent for the City of Birmingham and the West Midlands, testament to a region that is on the rise. pic.twitter.com/m2kfIp7PeH — Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025

"El centro neurálgico de la ciudad de Birmingham. Un estadio que se inspira en el orgulloso legado de West Midlands: un legado de industria, ingenio y crecimiento", reza el tuit del club inglés.

También ha hablado el dueño del estudio que ha diseñado el estadio, Thomas Heatherwick: "Con demasiada frecuencia, los estadios parecen naves espaciales que podrían haber aterrizado en cualquier lugar, esterilizando la zona circundante. El nuestro surge de la propia Birmingham: de sus fábricas de ladrillos, su historia de mil oficios y la artesanía que constituye el núcleo de su cultura".

Mucha gente habla de un posible recado a estadios como el Santiago Bernabéu o el del Tottenham, ambos separados de la tradicional idea de campo de fútbol. El estadio del Birmingham City estaría para 2030 y tendría más de 60.000 espectadores.