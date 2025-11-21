Menú
Fútbol

Adiós a los estadios "nave espacial": el modelo del Birmingham City que reivindica el ladrillo

"Un estadio que se inspira en el orgulloso legado de West Midlands", dice el club inglés.

Birmingham

En una época en la que los estadios de fútbol son casi todos iguales o incluso se alejan de la idea tradicional de recinto futbolístico, el Birmingham City inglés ha hecho público el diseño del que será su próximo estadio y el mismo tendrá unos claros guiños a la ciudad.

Este es el modelo anunciado por el propio club inglés:

"El centro neurálgico de la ciudad de Birmingham. Un estadio que se inspira en el orgulloso legado de West Midlands: un legado de industria, ingenio y crecimiento", reza el tuit del club inglés.

También ha hablado el dueño del estudio que ha diseñado el estadio, Thomas Heatherwick: "Con demasiada frecuencia, los estadios parecen naves espaciales que podrían haber aterrizado en cualquier lugar, esterilizando la zona circundante. El nuestro surge de la propia Birmingham: de sus fábricas de ladrillos, su historia de mil oficios y la artesanía que constituye el núcleo de su cultura".

Mucha gente habla de un posible recado a estadios como el Santiago Bernabéu o el del Tottenham, ambos separados de la tradicional idea de campo de fútbol. El estadio del Birmingham City estaría para 2030 y tendría más de 60.000 espectadores.

