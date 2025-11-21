Nuevo lío entre España y Argentina a costa de unas declaraciones cruzadas… El intercambio de declaraciones entre Javier Tebas y Claudio "Chiqui" Tapia ha abierto un nuevo frente entre LaLiga y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El motivo es que el presidente de LaLiga aprovechó su presencia en el Olé Summit 2025, organizado por el diario argentino Olé, para expresar su preocupación por la situación del fútbol de ese país y por la gestión institucional que lo rodea. Sus palabras fueron recibidas como un ataque directo tanto a la competición local como a la propia federación.

Tebas, que acudió al congreso como máximo representante del fútbol español, comenzó señalando su vínculo personal con Argentina, pero lo hizo para introducir un diagnóstico crítico: "sufro por cómo está", afirmó. Pero el dirigente español no se quedó ahí y añadió que le causa "pena" que un país con tanta pasión y sentido de pertenencia no logre un rendimiento que permita a sus clubes convertirse en una potencia mundial. También lamentó que, pese a que Argentina ganó la Copa del Mundo, muchos de sus jugadores no compitan en su liga, y comparó la situación con Europa: recordó que en la última Eurocopa, de los 25 futbolistas convocados, 22 jugaban en LaLiga, algo que, según él, demuestra la fortaleza de una competición.

A partir de ahí, defendió que un mayor rendimiento interno permitiría generar más recursos y que la liga argentina debería estar "entre las seis o siete primeras del mundo". Concluyó que "algo no se está haciendo bien".

La AFA responde a Tebas

Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial. ¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes? pic.twitter.com/3CNrcDwYrT — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 20, 2025

Las declaraciones provocaron la inmediata respuesta de Tapia. En su cuenta oficial de X, el presidente de la AFA escribió que el torneo argentino "no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador", y acusó a Tebas de "menospreciarlo". El argentino tampoco se quedó atrás y recordó que ya había criticado incluso el Mundial de Clubes y subrayó que Argentina es "la Liga de los campeones del Mundo", rechazando "descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones". Tapia cerró su réplica con una frase dirigida directamente a Tebas: "el argentino nace donde quiere".

El presidente de la AFA resumió su posición en dos ideas: que "menospreciar nuestro torneo es desconocer nuestra historia" y que no aceptarán descalificaciones externas. El cruce de mensajes ha generado un conflicto público que afecta a la imagen del presidente de LaLiga en Argentina.

Pero no todo fueron malas palabras… De hecho, en medio de la tensión, Tebas sí destacó un aspecto positivo: la lucha contra la piratería en el fútbol argentino. Señaló que "piratear es robar", y elogió las operaciones recientes de fiscalía y el avance del país en la comprensión del problema, calificándolo como uno de los más adelantados en este ámbito a nivel internacional.