¿Es imposible quitar a todos los árbitros inmersos en la era Negreira?

Fran Soto, el presidente del CTA (Comité Técnico de Árbitros), ha vuelto a hablar del caso Negreira y sigue sin convencer con sus respuestas. Sobre todo porque se sigue manteniendo que no se puede apartar a los árbitros que estuvieron y están tras el caso Negreira.

Para Fran Soto esa pregunta tiene, por desgracia, una clara resolución y es que no, no se puede expulsar a los colegiados que estuvieron inmersos en la era Negreira.

"A día de hoy es imposible expulsar a todos los árbitros que hayan coincidido con Negreira. No tiene ningún sentido quitar a los mejores árbitros españoles", comentó Soto.

Además, Soto dice que está muy satisfecho con lo que ha pasado hasta ahora en la Liga: "En las primeras jornadas intervino poco el VAR y estaba muy satisfecho. Sin perder de vista que cuando tenía que intervenir, lo hizo, pero en las últimas intervino en alguna que no debía".

Lo que seguramente siente peor a los aficionados es que Fran Soto pide olvidar cuanto antes el caso Negreira: "El caso hizo mucho daño a la figura del arbitraje y yo espero que haya una sentencia cuanto antes. Estoy convencido de la honestidad de todos los árbitros, sólo hay que comprobar que en el procedimiento judicial ningún árbitro está investigado. Es un tema que nos genera bastante daño y cuanto antes termine mejor para todos. Tenemos que olvidarlo, dejarlo atrás".