Puñetazos en lugar de apretones de manos: el surrealista saludo de Corea del Norte y Japón

En las imágenes se puede ver la tensión en todo momento y los golpes con el puño cerrado que se dan los jugadores de ambos equipos.

Puñetazos en lugar de apretones de manos: el surrealista saludo de Corea del Norte y Japón | Twitter

Partido entre Corea del Norte y Japón en los octavos de final del Mundial Sub 17 que se está disputando en Qatar. En el momento de darse la mano algo surrealista ya que los jugadores de ambos equipos empiezan a golpearse.

Este fue el momento del saludo:

Por suerte durante el partido y al final no hubo mayores incidentes. El choque acabó con 1-1 y no hubo que lamentar ninguna acción antideportiva o violenta.

Eso sí, tenía que haber un ganador y esa fue en los penaltis la selección japonesa. Su portero fue el héroe del partido.

