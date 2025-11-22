Menú
El golazo de Yeremy Pino en su estreno en la Premier

El futbolista canario aportó con un gran tanto a consolidar la posición de Champions de su equipo que se impuso 0-2 a unos desastrosos Wolves.

Yeremy Pino marca un golazo | Captura

El español Yeremy Pino se estrenó en la Premier League, en la victoria del Crystal Palace frente al Wolverhampton (0-2) que no levanta cabeza, en un duelo en el que el colombiano Daniel Muñoz anotó el primer tanto.

El extremo español recibió en la frontal del área y sacó un disparo con rosca que se coló por la escuadra para sentenciar el encuentro, que era el primero de Robert Edwards en el banquillo de los 'Wolves', y sumar su primer tanto en el torneo doméstico.

Antes, en la primera parte, Muñoz aprovechó un rebote en el área después un disparo de Adam Wharton para batir a Sam Johnstone, que estaba vencido.

Con esta victoria, el Crystal Palace sigue en puestos de Liga de Campeones, mientras que el Wolverhampton se mantiene colista con solo dos puntos en las primeras 12 jornadas.

