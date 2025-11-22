Prioridad en los consulados pero mismos controles: así funcionará el acceso al Mundial 2026

Con 42 de las 48 selecciones clasificadas para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Donald Trump y Gianni Infantino anunciaron el FIFA Pass, un nuevo sistema que agilizará los trámites migratorios para los aficionados que hayan comprado entradas para el Mundial 2026.

Estados Unidos albergará 78 de los 104 encuentros del campeonato mundial, lo que equivale al 75%, por ello, con este sistema aquellos que tengan organizado su asistencia obtendrán prioridad ante el Departamento de Estado para acceder a citas en los consulados de Estados Unidos, por delante de otras ya programadas.

No dejarlo para el final

"Hemos desplegado a más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para hacer frente a esta situación, en algunos casos duplicando la presencia consular en nuestras embajadas en determinados países", explicó el secretario de Estado, Marco Rubio.

A pesar de que en cerca del 80% de los consulados estadounidenses repartidos por el mundo se puede conseguir cita en un plazo de dos meses, Rubio envió un consejo: "Si tienen entrada para cualquiera de los partidos, soliciten el visado cuanto antes si aún no lo han hecho. No esperen hasta el último minuto". Unas palabras que reafirmó Trump: "Les recomiendo encarecidamente que soliciten su visado de inmediato".

La entrada no está asegurada

Por último, el secretario de Estado lanzó un aviso: "Su entrada no es un visado y no garantiza la entrada a Estados Unidos. Lo que garantiza es una cita expedita". Rubio quiso dejar claro que "van a pasar por el mismo proceso de verificación y vamos a hacer exactamente las mismas comprobaciones que a cualquier otra persona". Solamente hay una diferencia: "Los adelantamos en la fila".

En el caso de acudir a alguno de los partidos en Canadá o México desde FIFA también se recomienda verificar con las autoridades de inmigración del país anfitrión los requisitos actuales de visa y entrada. Igualmente, conocer los tiempos de procesamiento para evitar complicaciones y poder disfrutar del Mundial 2026 puesto que si se deniega el ingreso al país por no cumplir con los requisitos establecidos, FIFA Ticketing no otorgará ningún tipo de compensación.