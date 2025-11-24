Menú

La acción más surrealista del año en la Premier: Gueye deja al Everton con 10 por abofetear a su propio compañero

A pesar de la surrealista acción y jugar más de 80 minutos con 10, el Everton asaltó Old Trafford.

Agencia

Increíble escena la que hemos vivido en la Premier League este lunes. El futbolista del Everton Idrissa Gueye dejó a su equipo con uno menos tras un cruce de cables surrealista: le dio un tortazo a su compañero de equipo Michael Keane en la cara del colegiado en pleno partido en Old Trafford frente al Manchester United.

Una acción de ataque del United provocó el enfado de Gueye -tan solo duró 13 minutos en el terreno de juego-, que le echó en cara la acción a su compañero Keane. A partir se vivió una escena mas propia de un guión de Quentin Tarantino.

Jordan Pickford, portero del Everton, intentó mediar y poner paz entre sus propios compañeros pero era tarde. El trencilla no dudó en aplicar el reglamento, que respalda este tipo de decisiones aunque la agresión sea a un jugador o miembro del mismo conjunto, y lo expulsó con roja directa ante la incredulidad de todo el estadio.

Para poner el broche de oro a este surrealista guión el Everton, a pesar de la expulsión y jugar más de 80 minutos con 10, asaltó Old Trafford y se llevó el triunfo por 0-1 gracias al tanto de Hall.

