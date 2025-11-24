Increíble escena la que hemos vivido en la Premier League este lunes. El futbolista del Everton Idrissa Gueye dejó a su equipo con uno menos tras un cruce de cables surrealista: le dio un tortazo a su compañero de equipo Michael Keane en la cara del colegiado en pleno partido en Old Trafford frente al Manchester United.

Gana Gueye expulso porque bateu no próprio colega 😱😱😱 Este balneário no fim do jogo...#DAZNPremier pic.twitter.com/Rx3nJBt320 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 24, 2025

Una acción de ataque del United provocó el enfado de Gueye -tan solo duró 13 minutos en el terreno de juego-, que le echó en cara la acción a su compañero Keane. A partir se vivió una escena mas propia de un guión de Quentin Tarantino.

Jordan Pickford, portero del Everton, intentó mediar y poner paz entre sus propios compañeros pero era tarde. El trencilla no dudó en aplicar el reglamento, que respalda este tipo de decisiones aunque la agresión sea a un jugador o miembro del mismo conjunto, y lo expulsó con roja directa ante la incredulidad de todo el estadio.

Para poner el broche de oro a este surrealista guión el Everton, a pesar de la expulsión y jugar más de 80 minutos con 10, asaltó Old Trafford y se llevó el triunfo por 0-1 gracias al tanto de Hall.