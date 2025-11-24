Obra de arte de Cristiano Ronaldo: chilena perfecta para cerrar la goleada del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo lo volvió a hacer. Cuando el partido entre Al-Nassr y Al-Khaleej agonizaba y la goleada parecía ya escrita, el portugués decidió que aún quedaba espacio para la magia. En el minuto 90+3, tras un centro preciso desde la derecha de Nawaf Boushal, el luso se suspendió en el aire, armó la tijera y conectó una chilena perfecta que desató la locura en el Al-Awwal Park. Un gesto técnico impecable, de esos que convierten un gol en recuerdo, y que elevó su registro histórico hasta los 954 tantos oficiales, según FIFA e IFFHS.

La acción, que ya circula por todo el mundo, recordó inevitablemente a la mítica chilena que Cristiano firmó en Turín en 2018. O quizá la superó: por la madurez, por la plasticidad, por la impecable ejecución. A sus 40 años, el capitán del Al-Nassr demostró que sigue viviendo en un nivel competitivo excepcional y que su hambre goleadora permanece intacta.

El momento: un centro, un vuelo y una obra de arte

El estadio contenía la respiración cuando ya en el tiempo añadido Boushal recibió el balón por la derecha. El lateral vio a Cristiano entrando desde atrás y levantó un centro tenso, ligeramente retrasado, que parecía difícil de aprovechar. Pero el portugués, que siempre encuentra soluciones, ajustó los pasos, se elevó y ejecutó una chilena de manual, pura potencia y técnica en un movimiento.

El impacto fue seco. El balón salió disparado hacia el poste izquierdo y el portero Moris sólo pudo seguirlo con la mirada. En cuanto la red se agitó, la grada se vino abajo: miles de teléfonos encendidos, gritos, incredulidad. Y Cristiano, con su celebración habitual, corriendo hacia el córner para fundirse con sus compañeros.

Este gol de chilena es el 954 oficial del astro portugués con el que amplía aún más una marca que le pertenece en solitario: la de máximo goleador histórico del fútbol profesional masculino. Su anterior tanto había llegado el 8 de noviembre ante Al-Shorta en la AFC Champions League Elite, pero el que necesitaba para hacer ruido llegó en la noche perfecta.

Cinco goles en liga esta temporada, diez en total en todas las competiciones, liderazgo en el vestuario y un impacto deportivo que no se desvanece. La chilena no solo cierra una goleada: reafirma que Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su historia con letras gigantes, en un campeonato que domina con autoridad y ante un mundo que aún se maravilla con su capacidad para desafiar el tiempo. El Al-Nassr suma pleno de triunfos. Cristiano suma eternidad. Y el fútbol, una nueva imagen imborrable.

Un gol que eclipsa un triunfo perfecto

La victoria por 5-1 del Al-Nassr frente al Al-Khaleej, correspondiente a la jornada 11 de la Saudi Pro League 2025-2026, pudo haber sido recordada por múltiples razones: el dominio amarillo, la brillante actuación de Joao Félix, la enésima demostración de contundencia del equipo de Jorge Jesús, que acumula ya nueve triunfos en nueve partidos. Pero todo quedó en segundo plano ante la imagen del portugués volando sobre la hierba, golpeando el balón con una acrobacia tan limpia como decisiva.

Hasta ese momento, el protagonismo había sido para Joao Félix, autor de un gol y una asistencia y en estado de gracia desde el inicio del campeonato. El luso abrió el marcador tras varios avisos previos —dos tantos anulados por el VAR— y ya suma 11 goles en liga, que lo mantienen como pichichi del torneo. Después sirvió el segundo a Wesley, que marcó con un derechazo a la escuadra.

Al-Khaleej recortó distancias en el inicio de la segunda mitad gracias a un misil de Hawsawi, pero el Al-Nassr no perdió nunca el control. Sadio Mané, con una vaselina desde la frontal en el 77', firmó el 3-1 y acabó con cualquier intento visitante de volver al partido. La expulsión de Dimitros Kourbelis en el 90 dejó al rival con diez, preludio perfecto para lo que vendría instantes después.