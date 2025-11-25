Hoeness destroza al Barcelona por su deuda y dice lo que muchos en España no se atreven

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern Munich, no se ha cortado a la hora de hablar del Barcelona y de los privilegios que tiene en España a pesar de la deuda que tiene. El directivo bávaro ataca frontalmente al club presidido por Laporta y no entiende cómo puede seguir en la élite del fútbol.
"Es absurdo que tengan una deuda de más de 1.300 millones de euros. Es absurdo e intolerable. En cualquier país, con esta deuda, no podrían jugar en Primera División en ningún otro país. Con total seguridad... y aquí no pasa nada", dijo Hoeness.
Además Hoeness aprovecha para sacar pecho comparando el Bayern con el Barcelona: "Contrasta absolutamente con el control que tenemos en el Bayern y con nuestra buena economía, que debería ser un ejemplo para los clubes europeos. Queda claro que una gestión sólida, un criterio económico sólido y una calidad deportiva que no depende de arriesgadas maniobras contables".
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Uli Hoeneß (Bayern Münich's honorary president): "Barcelona are not the model I envision for myself. In any other country, they wouldn't play in the first division for a long time."
"When you have debt worth €1.3b, how is that supposed to succeed?"
"Honestly, it's… pic.twitter.com/8K0HIxOTVD
Y reitera que en Alemania, el Barcelona habría descendido: "Las estrictas regulaciones alemanas de licencias y la presión de las auditorías paralizarían de inmediato a un club con una deuda de 1.300 millones de euros".