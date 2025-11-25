Menú
Fútbol

Hoeness destroza al Barcelona por su deuda y dice lo que muchos en España no se atreven

"Es absurdo que tengan una deuda de más de 1.300 millones de euros", dice el presidente de honor del Bayern.

Libertad Digital
"Es absurdo que tengan una deuda de más de 1.300 millones de euros", dice el presidente de honor del Bayern.
En Alemania dicen las verdades sobre el Barcelona y la deuda que tiene | Europa Press

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern Munich, no se ha cortado a la hora de hablar del Barcelona y de los privilegios que tiene en España a pesar de la deuda que tiene. El directivo bávaro ataca frontalmente al club presidido por Laporta y no entiende cómo puede seguir en la élite del fútbol.

"Es absurdo que tengan una deuda de más de 1.300 millones de euros. Es absurdo e intolerable. En cualquier país, con esta deuda, no podrían jugar en Primera División en ningún otro país. Con total seguridad... y aquí no pasa nada", dijo Hoeness.

Relacionado

Además Hoeness aprovecha para sacar pecho comparando el Bayern con el Barcelona: "Contrasta absolutamente con el control que tenemos en el Bayern y con nuestra buena economía, que debería ser un ejemplo para los clubes europeos. Queda claro que una gestión sólida, un criterio económico sólido y una calidad deportiva que no depende de arriesgadas maniobras contables".

Y reitera que en Alemania, el Barcelona habría descendido: "Las estrictas regulaciones alemanas de licencias y la presión de las auditorías paralizarían de inmediato a un club con una deuda de 1.300 millones de euros".

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida