Nuevo escándalo en el Camp Nou: multa de 1,09 millones por emplear a inmigrantes ilegales

La Inspección de Trabajo de la Generalidad de Cataluña ha propuesto una multa de 1,09 millones de euros a Extreme Works, una de las empresas subcontratadas por Limak para realizar las obras del Camp Nou, después de detectar a trabajadores sin los permisos correspondientes.

Según ha adelantado El Periódico, se han identificado 79 infracciones en materia de extranjería tipificadas como muy graves, relacionadas con otros tantos empleados extracomunitarios sin autorización administrativa para trabajar por cuenta ajena.

Desde la empresa se reconoce haber recibido la notificación de la sanción, pero no realizan declaraciones al respecto: "La estamos analizando con nuestro equipo jurídico", recoge el medio anteriormente mencionado.

Decenas de trabajadores pertenecientes a Extreme Works se han concentrado en las últimas semanas frente al Spotify Camp Nou para protestar por el despido de cerca de medio centenar de personas en situación irregular. CCOO, impulsor de las movilizaciones, aseguró que cerca de medio centenar de trabajadores de origen turco iban a ser devueltos a su país "sin ninguna garantía".

Regularización salarial y otras sanciones

Un portavoz del sindicato afirmó que se trata de trabajadores que "no tienen papeles" y explicó que "en el momento en el que pisen territorio turco su capacidad de defenderse se verá mermada". Asimismo, se pide que se les dé de alta en la Seguridad Social, que se "regularicen sus salarios" y que la Delegación del Gobierno "active la palanca prevista en el reglamento de extranjería para la regularización extraordinaria por colaboración con autoridades laborales".

Esta multa se suma a los 1,87 millones de euros que la Inspección de Trabajo había impuesto a las subcontratas de Limak hasta principios de este mes por 218 fraudes laborales. En total ya han trascendido tres millones de euros en sanciones y requerimientos, derivados de más de 200 expedientes sancionadores.