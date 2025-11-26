Robert Sánchez desprecia al Barcelona en Champions y se mofa de Lamine Yamal

Robert Sánchez, portero del Chelsea e internacional con España, fue muy contundente anoche cuando acabó el partido entre su equipo y el Barcelona con victoria para los ingleses por 3-0. Robert directamente tiró de chulería para valorar el duelo general y también el particular entre Lamine y Cucurella.

Este fue el momento:

💣 "CUCURELLA TIENE A LAMINE EN EL BOLSILLO". 🙄 "Nos veo a nosotros favorito para la Champions... no al Barça". 🔥 ¡¡UUFF!! Las palabras de Robert Sánchez, portero del Chelsea, que encenderán a los culés... pic.twitter.com/MwnyZhHrPg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 25, 2025

"Marc Cucurella tiene a Lamine Yamal en el bolsillo", comentó el guardameta con el rostro serio como si esto lo pudiese decir cada día. "Aquí todos son muy buenos hasta que vienen a la Premier", remató.

Y Robert no dudó en sacar de la ecuación de favoritos a la Champions al Barcelona: "Favoritos nosotros, no el Barcelona".

El portero del Chelsea para rematar la faena y los desprecios no cree que este partido sea más que otros: "Sé la calidad que tenemos nosotros, sabemos cómo jugaban, los hemos enfrentado y hemos ganado cara a cara. En partido grandes siempre damos la talla. Somos un equipo que en momentos grandes siempre crecemos y lo hemos hecho una vez más. Es solo un partido más".