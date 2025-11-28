Duro castigo de la AFA a Verón: seis meses de suspensión por el "espaldazo" a Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha aplicado fuertes sanciones al Club Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, tras el polémico "espaldazo" protagonizado en el pasillo de homenaje a Rosario Central durante los octavos de final del Torneo Clausura. El organismo ha resuelto suspender al dirigente por seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol y castigar a once futbolistas con dos partidos de suspensión que deberán cumplir en el Torneo Apertura 2026.

La resolución se ha conocido tras una extensa reunión en la sede de la AFA. En ella, los integrantes del Tribunal analizaron tanto el informe del árbitro del partido, Pablo Dóvalo —quien describió el gesto del equipo platense como una "incitación a la violencia"— como el documento presentado por Estudiantes. Finalmente, han emitido un fallo de varios puntos que incluye sanciones deportivas, disciplinarias y económicas.

En cuanto a la plantilla, los jugadores sancionados con dos partidos sin jugar son Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi —mencionado también como Lucas Piovi en otro tramo del expediente—, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

No obstante, a pesar de las sanciones, todos los futbolistas —excepto Amondarain— podrán participar en el partido de cuartos de final del Clausura contra Central Córdoba, ya que la suspensión será efectiva en el primer torneo de 2026. En el fallo también se especifica que Santiago Núñez no podrá ejercer la capitanía durante tres meses.

En el plano institucional, la AFA ha impuesto a Estudiantes una multa equivalente al valor de 4.000 entradas generales, cifra cercana al máximo de 5.000 establecido en el reglamento de penas. El castigo económico se fundamentó en "conducta ofensiva y violación de los principios de juego limpio".

Verón el más perjudicado

La sanción a Verón se ha convertido en el punto más llamativo de la resolución. El Tribunal lo considera responsable del episodio protagonizado por la plantilla, que decidió dar la espalda durante el pasillo al campeón Rosario Central, equipo que había recibido un reconocimiento de la AFA por su desempeño en la temporada y contra cuyas designaciones Verón se había manifestado públicamente. La suspensión se extenderá por seis meses.

El homenaje solicitado por la AFA se produjo antes del encuentro que Estudiantes ganó 0-1 como visitante en los octavos de final del Clausura. Los jugadores, en desacuerdo con la distinción otorgada a Rosario Central, realizaron el gesto de espaldas al ingreso del plantel rosarino.

Pero no solo eso sino que el clima institucional en torno a la AFA se vio tensado en las últimas semanas por críticas de dirigentes, futbolistas e hinchas hacia el presidente Claudio "Chiqui" Tapia, tanto por decisiones administrativas como por el nivel arbitral en las distintas categorías del fútbol argentino. Incluso figuras de la selección como Lionel Messi y Ángel Di María, cuya cercanía al dirigente es señalada por algunos sectores, aparecieron en murales vandalizados con mensajes de reproche.

Reacción de Estudiantes a la sanción

Ante la sanción, la Comisión Directiva de Estudiantes ha expresado su "respaldo absoluto" a Verón, a Núñez y a los jugadores. Mediante un comunicado difundido en redes sociales, el club anunció que está analizando los fundamentos del fallo para definir los pasos a seguir y defender los intereses de la institución.

La polémica, que se inició el 23 de noviembre con el gesto del equipo, promete seguir siendo tema central en el cierre de la temporada y en la previa del próximo año futbolístico, donde las sanciones deberán cumplirse salvo que se dicte una amnistía general, una práctica habitual en los últimos años pero que no alcanzaría al presidente de Estudiantes.