Munuera Montero hace historia: un árbitro andaluz para el derbi sevillano

El derbi Sevilla-Betis de este domingo en el Sánchez Pizjuán (16:15 horas), correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, vivirá un hecho histórico y sin precedentes en el fútbol español.

Y es que el encuentro de máxima rivalidad del fútbol sevillano y andaluz será dirigido por un colegiado de la misma comunidad autónoma. Se trata del jienense José Luis Munuera Montero, uno de los mejores colegiados del arbitraje español, que está entre los diez internacionales españoles actualmente en la UEFA y la FIFA.

Munuera Montero se convierte así en el primer árbitro que dirige un partido de Primera División con equipos de su mismo territorio. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha confirmado este sábado la designación del jienense, de 42 años, como árbitro del derbi sevillano, lo que inaugura el nuevo criterio establecido para la presente temporada por el nuevo organismo encargado del arbitraje en Primera y Segunda división.

Se acaba de este modo con la regla de no escoger colegiados que sean de la misma comunidad autónoma que los equipos en liza.

Esta nueva pauta se inauguró en la Liga Hypermotion el pasado día 10, cuando el sevillano Jesús Orellana pitó el Málaga-Cordóba, que acabó con empate a dos.

En LaLiga EA Sports, el primer paso se dio con la designación del madrileño Carlos del Cerro Grande como responsable del VAR en el partido disputado por el Atlético del Madrid y el Real Madrid el pasado 27 de septiembre en el estadio Metropolitano, con victoria rojiblanca por 5-2.