El Flamengo de Filipe Luis gana su cuarta Copa Libertadores

El Flamengo se ha proclamado campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en historia al vencer por 0-1 al Palmeiras, en la final disputada este sábado en el Estadio Monumental de Lima (Perú), gracias a un tremendo cabezazo del ex del Real Madrid Danilo en el minuto 67.

La final brasileña se la ha acabado llevando un Flamengo que propuso algo más que su rival, dentro de la alta tensión del encuentro y de las pocas ocasiones que hubo. Filipe Luis, exjugador del Atlético de Madrid que cumple un año en su primera experiencia como entrenador, convierte así al equipo de Río de Janeiro en tetracampeón de América y en tres días puede ser también campeón de Brasil.

Danilo entró sin oposición pero voló con autoridad para rematar el saque de esquina de Giorgian de Arrascaeta, uno de los hombres del Campeonato y quien tuvo la primera de los suyos. El Flamengo se asentó mejor en la final con la posesión de balón, haciendo que el Palmeiras estuviera bastante incómodo y sin poder llegar a la portería rival.

El partido llegó trabado al descanso, con ambos equipos anulados en la intensidad y la presión, y en el segundo tiempo Danilo se vistió de héroe. El Palmeiras reaccionó con más corazón que fútbol y Vitor Roque, ex del Barcelona, tuvo la más clara para empatar.

Everton pudo sentenciar en una falta al poste y el Flamengo acabaría levantando su cuarta Libertadores, convirtiéndose así en el equipo más laureado de Brasil, lo mismo que aspiraba su rival de Sao Paulo.